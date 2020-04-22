Соловйова зацькували за "Динамо" і Майдан: спортивні підсумки 21 квітня

Олександр Чеканов Футбол 09:06, 22.04.2020 Оновлено: 09:40, 22.04.2020

Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив під шквал критики через слова про Майдан і московське "Динамо", а ЗМІ дізналися про сенсаційний "план Б" в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 квітня.

Крім того, Євген Хачеріді вперше прокоментував скандал у Білорусі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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