Смерть Марадони: як футбольний світ відреагував на трагедію

У середу, 25 листопада, увесь світ вразила новина з Буенос-Айреса, де від серцевого нападу помер великий Дієго Марадона. Зірки футболу не змогли стримати емоцій, коментуючи трагедію.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко одним із перших висловив співчуття.

"Ти завжди дарував мені емоції й посмішки. Ніщо не може скасувати те, що ти зробив для всіх, хто любить футбол. Спочивай із миром, вічна легендо", – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Андрій Шевченко вшанував пам'ять Марадони Facebook Андрія Шевченка

Відреагували на смерть аргентинця й суперзірки сучасного футболу: Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

"Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний. Я зберігаю всі прекрасні моменти, прожиті з ним, і я хотів скористатися можливістю, щоб висловити свої співчуття всій його родині та друзям. Спочивай із миром", – написав Мессі в Instagram.

Лео Мессі залишив пронизливий пост пам'яті Instagram Ліонеля Мессі

"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Один із найкращих в історії. Незрівнянний фокусник. Він іде занадто рано, але залишає велику спадщину й порожнечу, яку ніколи не заповнити. Спочивай із миром. Тебе ніколи не забудуть", – зізнався Роналду у Twitter.

Роналду не зміг стримати емоцій Twitter Кріштіану Роналду

Нападник "Атлетіко" Луїс Суарес залишив побажання сім'ї аргентинця.

"Багато сил родині Великого в історії світового футболу. Спочивай із миром, Дієго Марадоно", – написав Суарес у Twitter.

Суарес побажав сил родині аргентинця Twitter Луїса Суареса

"Незабутній. Прощай, Дієго. Легенда футболу!" – попрощалася у Twitter з аргентинцем збірна Англії.

Марадону вшановують у всьому світі Twitter збірної Англії з футболу

Пресслужба бундесліги назвала Марадону одним із найбільших гравців в історії футболу.

У Німеччині пам'ятають виступ Дієго Twitter бундесліги

Пеле висловився про смерть Марадони.

"Які сумні новини. Я втратив доброго друга, а світ втратив легенду. Ще багато чого треба сказати, але поки дай, Боже, сил членам сім'ї. Я сподіваюся, що одного разу ми зможемо разом пограти в м'яч на небі", – написав Пеле у Twitter.

Пеле співчуває членам сім'ї Дієго Twitter Пеле

Президент УЄФА Олександр Чеферін глибоко засмучений смертю Дієго Марадони, однієї з найбільш знакових фігур світового футболу.

"Він досяг величі як чудовий гравець, що володіє власним генієм і харизмою", – зазначив Чеферін.

Чеферін глибоко засмучений смертю Марадони Twitter УЄФА

Федерація футболу Бразилії зробила зворушливе зiзнання про вічного суперника.

"Футбол у жалобі. Дієго Армандо Марадона зачарував світ своєю рішучістю, нешанобливістю й співучастю в грі з м'ячем і газонами. Зірка, яка сприяла поширенню пристрасті південноамериканців до футболу", – йдеться в повідомленні у Twitter.

У Бразилії також траур Twitter ФФБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив у країні триденний траур через смерть Марадони.