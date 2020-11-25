Смерть Марадони: як футбольний світ відреагував на трагедію

У середу, 25 листопада, увесь світ вразила новина з Буенос-Айреса, де від серцевого нападу помер великий Дієго Марадона. Зірки футболу не змогли стримати емоцій, коментуючи трагедію.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко одним із перших висловив співчуття.

"Ти завжди дарував мені емоції й посмішки. Ніщо не може скасувати те, що ти зробив для всіх, хто любить футбол. Спочивай із миром, вічна легендо", – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Відреагували на смерть аргентинця й суперзірки сучасного футболу: Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

"Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний. Я зберігаю всі прекрасні моменти, прожиті з ним, і я хотів скористатися можливістю, щоб висловити свої співчуття всій його родині та друзям. Спочивай із миром", – написав Мессі в Instagram.

"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Один із найкращих в історії. Незрівнянний фокусник. Він іде занадто рано, але залишає велику спадщину й порожнечу, яку ніколи не заповнити. Спочивай із миром. Тебе ніколи не забудуть", – зізнався Роналду у Twitter.

Нападник "Атлетіко" Луїс Суарес залишив побажання сім'ї аргентинця.

"Багато сил родині Великого в історії світового футболу. Спочивай із миром, Дієго Марадоно", – написав Суарес у Twitter.

"Незабутній. Прощай, Дієго. Легенда футболу!" – попрощалася у Twitter з аргентинцем збірна Англії.

Пресслужба бундесліги назвала Марадону одним із найбільших гравців в історії футболу.

Пеле висловився про смерть Марадони.

"Які сумні новини. Я втратив доброго друга, а світ втратив легенду. Ще багато чого треба сказати, але поки дай, Боже, сил членам сім'ї. Я сподіваюся, що одного разу ми зможемо разом пограти в м'яч на небі", – написав Пеле у Twitter.

Президент УЄФА Олександр Чеферін глибоко засмучений смертю Дієго Марадони, однієї з найбільш знакових фігур світового футболу.

"Він досяг величі як чудовий гравець, що володіє власним генієм і харизмою", – зазначив Чеферін.

Федерація футболу Бразилії зробила зворушливе зiзнання про вічного суперника.

"Футбол у жалобі. Дієго Армандо Марадона зачарував світ своєю рішучістю, нешанобливістю й співучастю в грі з м'ячем і газонами. Зірка, яка сприяла поширенню пристрасті південноамериканців до футболу", – йдеться в повідомленні у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив у країні триденний траур через смерть Марадони.