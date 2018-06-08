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Смерть футболіста збірної Італії Давіде Асторі: названо нову причину

1.5тЧитати новину російською

Причиною смерті капітана італійської "Фіорентини" Давіде Асторі, який помер 4 березня, стала тахиаритмия - прискорення серцевого ритму. Раніше експерти припускали, що 31-річний футболіст навпаки помер від уповільнення серцебиття (брадиаритмии).

Як вважають експерти, якби в той момент футболіст перебував в кімнаті не один і повідомив про своє самопочуття, його можна було б врятувати.

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Нагадаємо, Асторі був знайдений мертвим в готелі міста Удіне, де "Фіорентині" належало провести матч чемпіонату Італії з місцевим "Удінезе". В Італії було відкрито кримінальну справу у зв'язку зі смертю Давида.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська прокуратора розглядала версію вбивства Давіде Асторі.

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Тема
Чемпіонат Італії
Місце
ІталіяФлоренція
Об'єкти
ФК Фіорентиназбірна Італії з футболу
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