Смерть футболіста збірної Італії Давіде Асторі: названо нову причину

Причиною смерті капітана італійської "Фіорентини" Давіде Асторі, який помер 4 березня, стала тахиаритмия - прискорення серцевого ритму. Раніше експерти припускали, що 31-річний футболіст навпаки помер від уповільнення серцебиття (брадиаритмии).

Як вважають експерти, якби в той момент футболіст перебував в кімнаті не один і повідомив про своє самопочуття, його можна було б врятувати.

Нагадаємо, Асторі був знайдений мертвим в готелі міста Удіне, де "Фіорентині" належало провести матч чемпіонату Італії з місцевим "Удінезе". В Італії було відкрито кримінальну справу у зв'язку зі смертю Давида.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська прокуратора розглядала версію вбивства Давіде Асторі.