"Служу народу України": Зозулю нагородили медаллю за допомогу армії

Михайло Морозов Футбол 11:37, 12.05.2020 Оновлено: 12:30, 12.05.2020

Українського нападника "Альбасете" Романа Зозулю, який регулярно допомагає армії, нагородили медаллю "Операція об'єднаних сил. За звитягу та вірність".

"Служу народу України. Дякую", – повідомив про отримання нагороди футболіст у себе у Facebook, прикріпивши відповідну фотографію.

Роман Зозуля
радіо Свобода

Нагадаємо, що раніше Зозуля закупив тести на коронавірус і захисні маски і передав їх у розпорядження Збройних сил України. Він також допоміг лікарні в місті Альбасете, купивши спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко, але це не допомогло йому отримати похвалу від іспанських уболівальників, багато з яких все ще вважають його нацистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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