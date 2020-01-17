Новий головний тренер казанського "Рубіна" Леонід Слуцький провів вогняне тренування з підопічними на зборі в Туреччині.

Російський фахівець зважився провести всі заняття з записуючим мікрофоном, видавши за весь час неймовірну кількість перлів. Так під час одного з моменті Слуцький підколов свого українського захисника Олега Данченка.

"Коновалов, ну ти гол хоч один забив на тренуванні? А Кокора вже забив", "Новий челлендж. Те ж саме, тільки ви кидаєте в ближню ногу, нахилили корпусевич і сюди", "Ну-ну-ну, блін, ну що за українська техніка, б***ь, точніше її відсутність? Ну і що, що ліва нога? Ліва нога не нога, чи що?", "В один дотик навіть для воротарів, тому що мені говорили, що ви технічні. Брехали звичайно, але тим не менш", – сказав під час тренування Слуцький.

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