Слухи про обыски на базе "Динамо": как обделаться и насмешить всех одновременно

Сегодня была предпринята никчемная попытка распустить слухи о том, что на клубной базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе якобы проводятся обыски Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Источником этой "информации" выступил ресурс golos.ua. И, возможно, было бы грустно, что наши СМИ опускаются до такого "плинутса", если бы на самом эта выходка не оказалась потешной и даже банально смешной.

Но, для начала, вашему вниманию комментарий директора клубной базы "Динамо" Артема Ткаченко нашему сайту по данному поводу.

"Я с большим удивлением прочитал сегодня на некоторых интернет-ресурсах информацию о якобы проводимых обысках на территории учебно-тренировочной базы ФК „Динамо“. Сразу скажу — эта информация ложная и не соответствует действительности. Все дни мы работаем в штатном режиме, вчера первая команда приступила к работе на базе, никаких других гостей мы не принимали. Пусть это останется на совести тех людей, которые распространяют этот бред. Извините, больше комментировать эту ересь не буду", — сказал Ткаченко.

Но это еще не всё. Смешное впереди. Знаете, что может произойти с криворуким клоуном, если он вздумает пошутить на тему, например, того, что лошадь нагадила на арену цирка? Он, скорее всего, поскользнется и смачно плюхнется в это самое дерьмо. Потому что речь о криворуком клоуне. Примерно так и произошло сегодня.

"Новость" на сайте golos.ua про якобы обыски на базе "Динамо" была опубликована сегодня в в 16:41. И в публикации дословно присутствует следующее: "Детективы Национального антикоррупционного бюро сейчас проводят обыски на тренировочной базе „Динамо“...". Сейчас. То есть, прямо во время публикации, плюс-минус несколько минут.

Но вместе с этим на 16:30 была запланирована тренировка "Динамо" на этой самой базе. И автор этих строк прибыл в Конча-Заспу освещать данное мероприятие. Не могу сказать точное время, когда я приехал на базу "Динамо", но это было загодя (киевский трафик, знаете ли, сложно прогнозируемая субстанция, лучше перестраховаться) — между 16:00 и 16:15.

И, представьте себе, никаких детективов и других признаков будь-то обыска, будь-то вообще каких-то необычных ситуаций я не заметил. Ворота базы были приветливо открыты и я благополучно заехал на территорию. Затем вошел непосредственно в центральный корпус, и там тоже всё было абсолютно спокойно и обычно. Кроме меня, тренировку "Динамо" ожидали сотрудники клубного телевидения, а также клубный фотограф.

Примерно в 16:30 из здания базы стали выходить футболисты, администраторы команды, тренеры и вскоре началась тренировка. Но, если верить упомянутому сайту, в это же самое время на базе рыскали детективы НАБУ. Но они, представьте себе, не помешали мне закинуть в Фейсбук своё "селфи" на фоне тренировки "Динамо" — в самый её разгар, примерно через час после начала занятия. Эту публикацию каждый желающий может лицезреть на моей странице в данной социальной сети. Пишу это не в качестве какой-то саморекламы, а в качестве дополнительного аргумента никчёмного балабольства криворуких черно-пиарщиков.

В общем, тщательнее надо, ребята! Поднимайтесь-ка с кучи дерьма, в которую вы угодили, и займитесь чем-то более полезным для общества!

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