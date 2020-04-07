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7 квітня • оновлено в 14:01
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Сльози Шевченка та шоу Зідана: 10 найкращих футбольних матчів для перегляду на карантині

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Тривалий карантин через пандемію коронавіруса повністю залишив нас без футболу, і руки мимоволі тягнуться до архіву. Саме час (при чому, купа часу) для перегляду кращої класики!

Кожен новий сезон приносить масу класних матчів, але в історію входять тільки одиниці. Космічна битва на "Олд Траффорд", історичне приниження Бразилії, матч імені Дієго Марадони – OBOZREVATEL визначає 10 найяскравіших і культових матчів в історії футболу, які просто must have для перегляду в карантин (не дивитися ж чемпіонати Білорусі і Таджикистану, вірно?)

"Мілан" – "Барселона" – 4:0

Фінал Ліги чемпіонів 1993/94

"Мілан": Россі – Тассотті, Галлі, Мальдіні, Пануччі – Бобан, Альбертіні, Десаї, Донадоні – Массаро, Савічевіч

"Барселона": Субісаррета – Феррер, Куман, Надаль, Серхі – Амор, Гвардіола, Бакеро – Стоїчков, Ромаріо, Бегирістайн

Хоча на перший погляд "досить традиційний" фінал як по вивісці, так і за кількості голів, але в підсумку битва "Мілана" і "Барселони" стала одним з кращих фіналів ЛЧ в історії. Супер-банди Йохана Кройфа і Фабіо Капелло початку 90-х, які в той час легко трощили будь-яких суперників. І хоча саме "Барса" була фавортом напередодні, але "Мілан" видав такий матч, про який напевно і сам не мріяв. 4 "сухих" м'ячі від італійців, за яких грав і нинішній тренер збірної України.

"Манчестер Юнайтед" – "Баварія" – 2:1

Фінал Ліги чемпіонів 1998/1999

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель – Г.Невілл, Йонсен, Стам, Ірвін – Бекхем, Батт, Блумквіст, Гіггз – Йорк, Коул

"Баварія": Кан – Баббель, Лінке, Куффюр, Тарнат – Маттеус – Еффенберг, Йереміс – Баслер, Янкер, Циклер

Звичайно, як же без цього фіналу на межі тисячоліть? Чудова драма у виконанні "Манчестера" з тим самим камбеком від Шерігема та Сульшера! Вболівальники "Баварії" вже розгортали банер з привітаннями, а всі німці починали співати, але потім радість змінилася горем. А легендарний Лотар Матеус так і завершив кар'єру, не вигравши Лігу чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" - "Реал" Мадрид – 4:3

Ліги чемпіонів 2002/2003, 1/4 фіналу (матч-відповідь)

"Манчестер Юнайтед": Бартез – О'Ши, Фердинанд, Браун, Сільвестр – Кін, Браун, Верон, Гіггз – Сульшер, ван Ністелрой

"Реал": Касільяс – Сальгадо, Йерро, Ельгера, Роберто Карлос – Макелеле, Макманаман – Фігу, Зідан, Гутти – Роналдо

Це був вечір, коли в Лізі чемпіонів утворився парад зірок з категорії "раз на 100 років": Бартез, Гіггз, Верон, ван Ністелрой, Касільяс, Роберто Карлос, Зідан, Фігу, Роналдо – мега-футболісти тодішнього часу, які влаштували відповідний матч. 7 голів, хет-трик Роналдо, інтрига та рятівний гол Бекхема ("Манчестер" хоч і виграв, але далі в плей-офф пройшов "Реал", за сумою двох зустрічей). Зараз поєдинків з концентрацією зірок такого масштабу вже не побачиш!

"Мілан" – "Ліверпуль" – 3:3

Фінал Ліги чемпіонів 2004/2005

"Мілан": Діда – Кафу, Стам, Неста, Мальдіні – Гаттузо, Пірло, Зеєдорф – Кака – Креспо, Шевченко

"Ліверпуль": Дудек – Фіннан, Каррагер, Хююпія, Траоре – Хабі Алонсо – Луїс Гарсія, Джеррард, К'юелл, Ріісе – Барош

"Стамбульський трилер" - саме так нарекли той фінал ЛЧ в Стамбулі, де зійшлися неймовірний "Мілан" Карло Анчелотті (остання на сьогодні велика команда міланістів) і по-своєму віртуозний "Ліверпуль". Що з цього вийшло, напевно пам'ятають всі – "трійка" вже в першому таймі, неймовірний камбек та гіркий вирішальний пенальті Андрія Шевченка.

"Манчестер Юнайтед" - "Мілан" - 3:2

Ліга чемпіонів 2006/2007, 1/2 фіналу (перший матч)

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар – О'Ши, Браун, Хайнце, Евра – Скоулз, Каррік, Флетчер – Роналду, Руні, Гіггз

"Мілан": Діда – Оддо, Неста, Мальдіні, Янкуловскі – Гаттузо, Амброзіні, Пірло – Зеєдорф, Кака – Джилардіно

Матч, який в тому сезоні заслуговував звання фіналу, ніж сам фінал. Та й в цілому це культове протистояння систем Анчелотті та Фергюссона, де перший був сильнішим завдяки феноменальному Кака! "Мілан" хоч і програв тоді в Манчестері, але другий гол від Кака затьмарив всю гіркоту поразки та запам'ятався на роки (а "Мілан" взяв реванш у матчі-відповіді та виграв ту ЛЧ).

Італія – Бразилія – 3:2

Чемпіонат світу 1982, груповий турнір

Італія: Дзофф – Карбіні, Колловаті, Ширеа, Джентіле, Тарделлі, Конті, Антоньоні, Оріалі, Россі, Граціано

Бразилія: Перес – Оскар, Жуніор, Леандро, Луїзіньо, Зіко, Фалькао, Сократес, Тоніньо Серезо, Едер, Сержіньо

Один з кращих матчів ЧС-1982 і всіх 80-х. Італія, яка в підсумку й стала чемпіоном, на одному диханні пройшла весь турнір в цілому та Бразилію зокрема. Хоча бразильці й ходили у фаворитах перед турніром, але хет-трик Пауло Россі стримав їх запал і не дав вийти з групи. А незрівнянний Россі, який поїхав на ЧС після 3-річної дискваліфікації, став кращим бомбардиром мундіалю!

Аргентина – Англія – 2:1

Чемпіонат світу 1986, 1/4 фіналу

Аргентина: Пумпідо – Браун, Кучуффо, Руджері – Баттіста, Бурручага, Енріке, Джусти, Хуліо Олартікоечеа – Марадона – Вальдано

Англія: Шилтон – Стівенс, Сенсом, Фенвік, Бутчер – Ходдл, Рід, Стівен, Ходж – Лінекер, Бірдслі

За статусом та рівнем гри цей матч особливо нічим й не запам'ятався. Але військово-політичний контекст і голи Дієго Марадони увійшли в історію. За кілька місяців до поєдинку Англія силою військових відвоювала у Аргентини Фолклендські о-ви, і матч проти англійців став для аргентинців справою честі. А результат зробив великий Марадона двома голами, які записані в найважливіші сторінки історії як "рука Бога" і "гол сторіччя". Так-так, це ті самі голи Марадони, які відбулися в цьому поєдинку з інтервалом в 4 хвилини!

Італія – Нідерланди – 0:0 (1:3)

Євро-2000, 1/2 фіналу

Мабуть, самий неоднозначний матч того ЧЄ і всіх 2000-х. Дві відмінні команди, упаковані зірками, на ревучий "Амстердам Арені" "катають" 0:0. Але які 0:0 – з червоною карткою, неймовірними моментами та двома нереалізованими пенальті голландців! А серія пенальті стала справжнім атракціоном, за який господарі в результаті серйозно поплатилися.

Франція – Бразилія – 1:0

Чемпіонат світу 2006, 1/4 фіналу

Не фінал, і навіть не 1/2-га. Але один з кращих матчів всього мундіалю 2006-го, який завершив переможну еру бразильців і дав Франції надію на кубок. Але навіть загальний результат тут відходить на другий план на тлі гри двох геніїв – Зідана та Роналдіньо. Дві "десятки" своїх команд в той день провели один з найкращих матчів у своїй кар'єрі, на довгі роки встановивши вищу планку гри атакуючого півзахисника.

Бразилія – Німеччина – 1:7

Чемпіонат світу 2014. 1/2 фіналу

Бразилія: Жуліо Сезар – Майкон, Давид Луїс, Данте, Марсело – Фернандіньо, Луїс Густаво – Халк, Оскар, Бернард – Фред

Німеччина: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Хеведес – Хедіра, Швайнштайгер – Мюллер, Кроос, Єзіл – Клозе

Хто не встиг до початку того матчу, відмовлявся вірити своїм очам – 5:0 до 29-й хвилині! 5:0 в півфіналі чемпіонату світу, де під побиття потрапили бразильці на своєму полі! Це була якась аномалія – наскільки легко і віртуозно "катали" німці оборону бразильців, що в це не вірив сам Бундестім. А коли прийшов кінець матчу, вся Бразилія заплакала – ця поразка "пентакампеонів" визнана національним горем і другим спортивним приниженням в історії Бразилії після поразки Уругваю на домашньому ЧС-1950.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Ліга чемпіонів ЧС 2014
Особи
Дієго Марадона Зінедін Зідан Андрій Шевченко Девід Бекхем Луїш Фігу Роналдо Ікер Касільяс Стівен Джеррард Роберто Карлос
Теги
збірна Бразилії з футболу Збірна Франції з футболу збірна Італії з футболу збірна Німеччини з футболу збірна Аргентини з футболу ФК Мілан ФК Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Ліверпуль Реал Мадрид ФК Баварія
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