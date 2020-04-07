Сльози Шевченка та шоу Зідана: 10 найкращих футбольних матчів для перегляду на карантині

Тривалий карантин через пандемію коронавіруса повністю залишив нас без футболу, і руки мимоволі тягнуться до архіву. Саме час (при чому, купа часу) для перегляду кращої класики!

Кожен новий сезон приносить масу класних матчів, але в історію входять тільки одиниці. Космічна битва на "Олд Траффорд", історичне приниження Бразилії, матч імені Дієго Марадони – OBOZREVATEL визначає 10 найяскравіших і культових матчів в історії футболу, які просто must have для перегляду в карантин (не дивитися ж чемпіонати Білорусі і Таджикистану, вірно?)

"Мілан" – "Барселона" – 4:0

Фінал Ліги чемпіонів 1993/94

"Мілан": Россі – Тассотті, Галлі, Мальдіні, Пануччі – Бобан, Альбертіні, Десаї, Донадоні – Массаро, Савічевіч

"Барселона": Субісаррета – Феррер, Куман, Надаль, Серхі – Амор, Гвардіола, Бакеро – Стоїчков, Ромаріо, Бегирістайн

Хоча на перший погляд "досить традиційний" фінал як по вивісці, так і за кількості голів, але в підсумку битва "Мілана" і "Барселони" стала одним з кращих фіналів ЛЧ в історії. Супер-банди Йохана Кройфа і Фабіо Капелло початку 90-х, які в той час легко трощили будь-яких суперників. І хоча саме "Барса" була фавортом напередодні, але "Мілан" видав такий матч, про який напевно і сам не мріяв. 4 "сухих" м'ячі від італійців, за яких грав і нинішній тренер збірної України.

"Манчестер Юнайтед" – "Баварія" – 2:1

Фінал Ліги чемпіонів 1998/1999

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель – Г.Невілл, Йонсен, Стам, Ірвін – Бекхем, Батт, Блумквіст, Гіггз – Йорк, Коул

"Баварія": Кан – Баббель, Лінке, Куффюр, Тарнат – Маттеус – Еффенберг, Йереміс – Баслер, Янкер, Циклер

Звичайно, як же без цього фіналу на межі тисячоліть? Чудова драма у виконанні "Манчестера" з тим самим камбеком від Шерігема та Сульшера! Вболівальники "Баварії" вже розгортали банер з привітаннями, а всі німці починали співати, але потім радість змінилася горем. А легендарний Лотар Матеус так і завершив кар'єру, не вигравши Лігу чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" - "Реал" Мадрид – 4:3

Ліги чемпіонів 2002/2003, 1/4 фіналу (матч-відповідь)

"Манчестер Юнайтед": Бартез – О'Ши, Фердинанд, Браун, Сільвестр – Кін, Браун, Верон, Гіггз – Сульшер, ван Ністелрой

"Реал": Касільяс – Сальгадо, Йерро, Ельгера, Роберто Карлос – Макелеле, Макманаман – Фігу, Зідан, Гутти – Роналдо

Це був вечір, коли в Лізі чемпіонів утворився парад зірок з категорії "раз на 100 років": Бартез, Гіггз, Верон, ван Ністелрой, Касільяс, Роберто Карлос, Зідан, Фігу, Роналдо – мега-футболісти тодішнього часу, які влаштували відповідний матч. 7 голів, хет-трик Роналдо, інтрига та рятівний гол Бекхема ("Манчестер" хоч і виграв, але далі в плей-офф пройшов "Реал", за сумою двох зустрічей). Зараз поєдинків з концентрацією зірок такого масштабу вже не побачиш!

"Мілан" – "Ліверпуль" – 3:3

Фінал Ліги чемпіонів 2004/2005

"Мілан": Діда – Кафу, Стам, Неста, Мальдіні – Гаттузо, Пірло, Зеєдорф – Кака – Креспо, Шевченко

"Ліверпуль": Дудек – Фіннан, Каррагер, Хююпія, Траоре – Хабі Алонсо – Луїс Гарсія, Джеррард, К'юелл, Ріісе – Барош

"Стамбульський трилер" - саме так нарекли той фінал ЛЧ в Стамбулі, де зійшлися неймовірний "Мілан" Карло Анчелотті (остання на сьогодні велика команда міланістів) і по-своєму віртуозний "Ліверпуль". Що з цього вийшло, напевно пам'ятають всі – "трійка" вже в першому таймі, неймовірний камбек та гіркий вирішальний пенальті Андрія Шевченка.

"Манчестер Юнайтед" - "Мілан" - 3:2

Ліга чемпіонів 2006/2007, 1/2 фіналу (перший матч)

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар – О'Ши, Браун, Хайнце, Евра – Скоулз, Каррік, Флетчер – Роналду, Руні, Гіггз

"Мілан": Діда – Оддо, Неста, Мальдіні, Янкуловскі – Гаттузо, Амброзіні, Пірло – Зеєдорф, Кака – Джилардіно

Матч, який в тому сезоні заслуговував звання фіналу, ніж сам фінал. Та й в цілому це культове протистояння систем Анчелотті та Фергюссона, де перший був сильнішим завдяки феноменальному Кака! "Мілан" хоч і програв тоді в Манчестері, але другий гол від Кака затьмарив всю гіркоту поразки та запам'ятався на роки (а "Мілан" взяв реванш у матчі-відповіді та виграв ту ЛЧ).

Італія – Бразилія – 3:2

Чемпіонат світу 1982, груповий турнір

Італія: Дзофф – Карбіні, Колловаті, Ширеа, Джентіле, Тарделлі, Конті, Антоньоні, Оріалі, Россі, Граціано

Бразилія: Перес – Оскар, Жуніор, Леандро, Луїзіньо, Зіко, Фалькао, Сократес, Тоніньо Серезо, Едер, Сержіньо

Один з кращих матчів ЧС-1982 і всіх 80-х. Італія, яка в підсумку й стала чемпіоном, на одному диханні пройшла весь турнір в цілому та Бразилію зокрема. Хоча бразильці й ходили у фаворитах перед турніром, але хет-трик Пауло Россі стримав їх запал і не дав вийти з групи. А незрівнянний Россі, який поїхав на ЧС після 3-річної дискваліфікації, став кращим бомбардиром мундіалю!

Аргентина – Англія – 2:1

Чемпіонат світу 1986, 1/4 фіналу

Аргентина: Пумпідо – Браун, Кучуффо, Руджері – Баттіста, Бурручага, Енріке, Джусти, Хуліо Олартікоечеа – Марадона – Вальдано

Англія: Шилтон – Стівенс, Сенсом, Фенвік, Бутчер – Ходдл, Рід, Стівен, Ходж – Лінекер, Бірдслі

За статусом та рівнем гри цей матч особливо нічим й не запам'ятався. Але військово-політичний контекст і голи Дієго Марадони увійшли в історію. За кілька місяців до поєдинку Англія силою військових відвоювала у Аргентини Фолклендські о-ви, і матч проти англійців став для аргентинців справою честі. А результат зробив великий Марадона двома голами, які записані в найважливіші сторінки історії як "рука Бога" і "гол сторіччя". Так-так, це ті самі голи Марадони, які відбулися в цьому поєдинку з інтервалом в 4 хвилини!

Італія – Нідерланди – 0:0 (1:3)

Євро-2000, 1/2 фіналу

Мабуть, самий неоднозначний матч того ЧЄ і всіх 2000-х. Дві відмінні команди, упаковані зірками, на ревучий "Амстердам Арені" "катають" 0:0. Але які 0:0 – з червоною карткою, неймовірними моментами та двома нереалізованими пенальті голландців! А серія пенальті стала справжнім атракціоном, за який господарі в результаті серйозно поплатилися.

Франція – Бразилія – 1:0

Чемпіонат світу 2006, 1/4 фіналу

Не фінал, і навіть не 1/2-га. Але один з кращих матчів всього мундіалю 2006-го, який завершив переможну еру бразильців і дав Франції надію на кубок. Але навіть загальний результат тут відходить на другий план на тлі гри двох геніїв – Зідана та Роналдіньо. Дві "десятки" своїх команд в той день провели один з найкращих матчів у своїй кар'єрі, на довгі роки встановивши вищу планку гри атакуючого півзахисника.

Бразилія – Німеччина – 1:7

Чемпіонат світу 2014. 1/2 фіналу

Бразилія: Жуліо Сезар – Майкон, Давид Луїс, Данте, Марсело – Фернандіньо, Луїс Густаво – Халк, Оскар, Бернард – Фред

Німеччина: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Хеведес – Хедіра, Швайнштайгер – Мюллер, Кроос, Єзіл – Клозе

Хто не встиг до початку того матчу, відмовлявся вірити своїм очам – 5:0 до 29-й хвилині! 5:0 в півфіналі чемпіонату світу, де під побиття потрапили бразильці на своєму полі! Це була якась аномалія – наскільки легко і віртуозно "катали" німці оборону бразильців, що в це не вірив сам Бундестім. А коли прийшов кінець матчу, вся Бразилія заплакала – ця поразка "пентакампеонів" визнана національним горем і другим спортивним приниженням в історії Бразилії після поразки Уругваю на домашньому ЧС-1950.

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