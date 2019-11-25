Сльози Мілевського в прямому ефірі сполохали мережу

У 29 турі чемпіонату Білорусі "Динамо" (Брест) достроково стало чемпіоном країни, а Артем Мілевський після поєдинку проти "Вітебська" не зміг стримати сліз.

34-річний форвард розплакався після фінального свистка в колі фанатів – цей емоційний момент потрапив у кадри трансляції.

Для "Динамо" (Брест) чемпіонське звання стало першим у історії клубу.

Мілевський до цього тричі ставав чемпіоном України, однак було це ще в 2000-х (2004, 2007, 2009). Цього разу нападник виграв титул у рідній для себе країні. Нагадаємо, що Артем народився і до 15-річного віку жив у Білорусі, після чого переїхав до Києва і набув українського громадянства.

Артем Мілевський став чемпіоном Білорусі

Українські вболівальники раді за футболіста. "Вітаємо, Артеме, з перемогою. Збулася твоя мрія, ти цього дуже хотів", "Стати чемпіоном своєї батьківщини – дорогого коштує!", "Міля закрив рота всім розумникам. У 34 роки провінційну команду витягнув у чемпіони Білорусі! Крім уважухи – нічого!", "Та й взагалі мені здається, він нормальний чудак. Добрий, душевний. Навіть понти його не зловтішні, а так, без образ для присутніх", – пишуть фанати в інтернеті.

Зазначимо, що чемпіонами в складі "Динамо" (Брест) стали також українці Олександр Нойок та Олексій Хобленко. Останній запам'ятався вирішальним голом проти "Вітебська".

Як повідомляв OBOZREVATEL, КДК Білоруської федерації футболу покарав штрафом 34-річного Мілевського після поєдинку чемпіонату країни проти "Шахтаря" (Солігорськ).

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