Сліпий VAR: арбітри допомогли "Аяксу" розгромити "Реал" у Лізі чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" сенсаційно розгромив "Реал" на його полі (4:1), пройшовши мадридців за сумою двох матчів 5:3. Але перемога голландців ознаменувалася невеликим суддівським скандалом.

Третій гол "Аякса" "народився" після ситуації, коли амстердамці випустили м'яч за лінію поля, але рефері не свиснув аут. Захисник гостей Нуссаір Мазрауі в підкаті нібито встиг зберегти м'яч в полі, після чого і почалася гольова атака "Аякса", в результаті якої Душан Тадіч забив відмінний гол ударом у "дев'ятку".

Цікаво, що одразу після голу головному рефері Феліксу Бриху сигналізували про епізод відеоасистенти, які стежать за грою за допомогою системи відеоповторів VAR. Але навіть після двохвилинної консультації з колегами Брих все ж зарахував гол. Очевидно, бригада VAR прийняла рішення з камери такого ракурсу:

У першому матчі цих команд в Амстердамі ("Реал" виграв 2:1) рефері також застосовував VAR — тоді судді скасували гол Ніколаса Тальяфіко через пасивний офсайд у Душана Тадіча. Цього ж разу робота рефері зіграла проти "Реала", який вперше за 9 років вилетів із ЛЧ на стадії 1/8 фіналу. Крім того, саме мадридці були переможцями Ліги три останні сезони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу з "Аяксом" УЄФА покарав капітана "Реала" Серхіо Рамоса за підлу витівку в минулих іграх Ліги чемпіонів.

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