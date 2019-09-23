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24 вересня • оновлено в 00:33
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Слід України: ФІФА назвала кращого футболіста та гол сезону

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У міланському оперному театрі "Ла Скала" відбулася урочиста церемонія нагородження премії Міжнародної федерації футболу (ФІФА) The Best.

Нагорода була вручена у декількох номінаціях за підсумками минулого сезону. Зокрема, ФІФА назвала кращих футболіста та футболістку, жіночих і чоловічих наставників, голкіперів, уболівальників і найкрасивіший гол.

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Кращим футболістам планети у минулому сезоні було визнано лідера збірної Аргентини і каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі. Нападник "блаугранас" провів черговий чудовий сезон у своїй кар'єрі, забивши 55 м'ячів у 59 матчах.

Найсильнішим наставником серед чоловічих команд прогнозовано став тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп. Німецький фахівець привів своїх підопічних до перемоги в Лізі чемпіонів і другого місця в Прем'єр-лізі.

А премія за кращий гол сезону дісталася представнику угорського "Дебрецена" Даніелю Жорі. Півзахисник відзначився шедевральним м'ячем у грі з командою українця Сергій Реброва "Ференцварош", коли в компенсований час вирвав перемогу для своєї команди ударом у падінні через себе.

У цілому ж повний список лауреатів премії The Best виглядає так.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду встановив рекорд у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи з футболу 2020.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особи
Юрген Клоп Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Ліверпуль ФК Барселона ФК Ференцварош
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Днище пробито, в очередной раз. Рагули, читайте, гордитесь!!!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну,ніхріна ж ви собі знайшли слід ..забитий найкращий гол Дебреценом у ворота Динамо... хехе
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
что же вы такие де-билы,хвостоголовые? Какой след Окраины?
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