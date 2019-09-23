Слід України: ФІФА назвала кращого футболіста та гол сезону

У міланському оперному театрі "Ла Скала" відбулася урочиста церемонія нагородження премії Міжнародної федерації футболу (ФІФА) The Best.

Нагорода була вручена у декількох номінаціях за підсумками минулого сезону. Зокрема, ФІФА назвала кращих футболіста та футболістку, жіночих і чоловічих наставників, голкіперів, уболівальників і найкрасивіший гол.

Кращим футболістам планети у минулому сезоні було визнано лідера збірної Аргентини і каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі. Нападник "блаугранас" провів черговий чудовий сезон у своїй кар'єрі, забивши 55 м'ячів у 59 матчах.

Найсильнішим наставником серед чоловічих команд прогнозовано став тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп. Німецький фахівець привів своїх підопічних до перемоги в Лізі чемпіонів і другого місця в Прем'єр-лізі.

А премія за кращий гол сезону дісталася представнику угорського "Дебрецена" Даніелю Жорі. Півзахисник відзначився шедевральним м'ячем у грі з командою українця Сергій Реброва "Ференцварош", коли в компенсований час вирвав перемогу для своєї команди ударом у падінні через себе.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time ... #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/gtBdZmeWNb - Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 23 вересня 2019 р

У цілому ж повний список лауреатів премії The Best виглядає так.

#TheBest 2019 Awards🏆



Men‘s Player: Lionel Messi 🇦🇷

Women’s Player: Megan Rapinoe 🇺🇸

Men’s Goalkeeper: Alisson 🇧🇷

Women’s Goalkeeper: Sari van Veendaal 🇳🇱

Men’s Coach: Jürgen Klopp 🇩🇪

Women’s Coach: Jill Ellis 🇺🇸 #Puskas: Dániel Zsóri 🇭🇺 pic.twitter.com/83TRvRxqm9 — John Townley (@JohnTownley__) 23 сентября 2019 г.

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