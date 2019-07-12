"Слава Україні!": Тренер збірної Хорватії висловився про скандал з Відою на ЧС-2018

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч згадав історію зі скандальним відео захисника його команди Домагоя Віди та скаута Огнена Вукоєвича на ЧС-2018 зі словами "Слава Україні!".

Хорватський наставник в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес" назвав те, що трапилося після чвертьфінального матчу Росія - Хорватія на мундіалі "маленькою помилкою".

Домагой Віда і Огнен Вукоєвич footboom.com

"Це була маленька помилка. Завжди відбувається щось негативне, від цього нікуди не дітися. Але Віда вибачився. Я сподіваюся, це ніколи більше не повториться", - заявив Даліч.

Нагадаємо, в чвертьфіналі ЧС-2018 в Росії, збірна господарів поступилася команді Хорватії - 2:2 (по пенальті - 3:4). Після гри Віда і Вукоєвич записали відео зі словами "Слава Україні!", що викликало справжню істерику в країні, що приймала мундіаль. Незабаром після цього Віда вибачився, а Вукоєвича відсторонили від роботи з командою.

"Він був відрахований з команди відразу ж, так. Ми розуміли, що була допущена помилка, і повинні бути санкції. Чи повернеться він у збірну? Побачимо", - сказав Златко Даліч.

Відзначимо, що на даний момент Огнен Вукоєвич тренує збірну Хорватії U-20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті ефектно віддячили хорватським футболістам за "Слава Україні!" у Москві.

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