Глава ФІФА Джанні Інфантіно, який був нагороджений Орденом Дружби президентом Росії Володимиром Путіним, закінчив подячну промову російською мовою, зірвавши оплески.

"Велике спасибі. Слава Росії!" – сказав Інфантіно, передає РІА "Новости".

У коментарях користувачі з іронією відзначають, що насправді керівник Міжнародної федерації футболу хотів сказати більш поширений вираз "Слава Україні", але "помилився".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що розкрився обман Росії на чемпіонаті світу з футболу-2018.

Крім того, через кілька місяців після ЧС-2018 у Росії серйозно постраждав від дощу один зі стадіонів, які приймали ігри мундіалю.

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