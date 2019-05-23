ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Слава Україні": глава ФІФА "помилився", дякуючи Путіну

18.3тЧитати матеріал російською

Глава ФІФА Джанні Інфантіно, який був нагороджений Орденом Дружби президентом Росії Володимиром Путіним, закінчив подячну промову російською мовою, зірвавши оплески.

"Велике спасибі. Слава Росії!" – сказав Інфантіно, передає РІА "Новости".

У коментарях користувачі з іронією відзначають, що насправді керівник Міжнародної федерації футболу хотів сказати більш поширений вираз "Слава Україні", але "помилився".

"Слава Україні": глава ФІФА "помилився", дякуючи Путіну

Новини
Офіційно: ФІФА завела на Росію справу через Крим

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що розкрився обман Росії на чемпіонаті світу з футболу-2018.

Крім того, через кілька місяців після ЧС-2018 у Росії серйозно постраждав від дощу один зі стадіонів, які приймали ігри мундіалю.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
7
Коментарі
53
58
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
К Денис
К Денис
Все свинопсинная хохломлядская братья на нервяках... Как так)))) Слава России)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mega Death
Mega Death
Хохлы лучше знают, что хотел сказать итальянец))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
леня зе
леня зе
как не соврут так придумают.как чугункин с бабченко.или укры с фотографией холокоста обосрались.хотели выдать за депортацию крымских татар
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки