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"Слава Україні!" Бразильський футболіст звернувся до фанів "Динамо"

1.6тЧитати матеріал російською

Бразильський півзахисник Че Че, який минулого тижня залишив київське "Динамо", попрощався з фанатами "біло-синіх".

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нинішній гравець "Сан-Паулу" подякував вболівальникам за підтримку, а також висловив свою симпатію до України.

"Спасибі всім шанувальникам "Динамо". Хоча ви далеко, але залишитеся надовго в моєму серці. Дякую за все. Слава Україні!" – написав Че Че.

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Нагадаємо, що бразильський футболіст поповнив лави "Динамо" в травні минулого року, перейшовши з "Палмейраса". За цей час він провів у складі команди Олександра Хацкевича 16 матчів у всіх турнірах, дев'ять із яких починав в основному складі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України жорстко покарала півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша за матч із "Шахтарем".

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