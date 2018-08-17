"Слава Україні!" Бразилець "Зорі" яскраво відзначив вихід до плей-офф Ліги Європи - відео

Бразильський воротар "Зорі" Луїс Феліпе передав полум'яний привіт усім шанувальникам клубу після виходу команди в плей-офф Ліги Європи. Завдяки нічиїй 2:2 у виїзному матчі з португальською "Брагою" підопічні Юрія Вернидуба пройшли до наступного кола, де зустрінуться з німецьким "Лейпцигом".

Луїс Феліпе емоційно відреагував на успіх своєї команди. "Слава Україні! Давай вперед, "Зоря"!" - вигукнув бразилець у камеру, показуючи великий палець.

Нагадаємо, в першій зустрічі в Запоріжжі "Зоря" і "Брага" також зіграли внічию - 1:1. Луганський клуб вибив суперника завдяки правилу виїзного гола. Матчі з "Лейпцигом" пройдуть 23 і 30 серпня. Першу гру українці проведуть вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов образливо висловився про головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсека.