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"Слава Україні!" Бразилець "Зорі" яскраво відзначив вихід до плей-офф Ліги Європи - відео

3.4тЧитати новину російською

Бразильський воротар "Зорі" Луїс Феліпе передав полум'яний привіт усім шанувальникам клубу після виходу команди в плей-офф Ліги Європи. Завдяки нічиїй 2:2 у виїзному матчі з португальською "Брагою" підопічні Юрія Вернидуба пройшли до наступного кола, де зустрінуться з німецьким "Лейпцигом".

Луїс Феліпе емоційно відреагував на успіх своєї команди. "Слава Україні! Давай вперед, "Зоря"!" - вигукнув бразилець у камеру, показуючи великий палець.

Нагадаємо, в першій зустрічі в Запоріжжі "Зоря" і "Брага" також зіграли внічию - 1:1. Луганський клуб вибив суперника завдяки правилу виїзного гола. Матчі з "Лейпцигом" пройдуть 23 і 30 серпня. Першу гру українці проведуть вдома.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Європи з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Об'єкт
ФК Зоря
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Кихот Дон
Кихот Дон
Надо немцев проходить , а так большие молодцы!!!!!!!
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