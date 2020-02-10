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11 лютого • оновлено в 03:40
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Слабкий, нікуди не виходить: стало відомо про тяжкий стан "Короля футболу" Пеле

6.7т
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Видатний бразильський футболіст Пеле не може нормально пересуватися, через що рідко з'являється на публіці.

Про це розповів син "Короля футболу" Едіньо. За його словами, батько переніс кілька операцій, відновлення після яких було вкрай непростим.

"Король футболу" Пеле

"Король футболу" Пеле

"Він слабкий, якщо говорити про ходьбу. Переніс операцію зі заміни тазостегнового суглоба, але реабілітація не була ідеальною. У нього є проблеми з пересуванням, які викликають у нього депресію. Він не може нормально ходити. Тільки з тростиною. Соромиться цього. Йому соромно, він не хоче бути на вулиці, не хоче залишати дім. Він став сором'язливим, веде дуже замкнутий спосіб життя. Але все добре, якщо не брати до уваги всього цього і того, що роки беруть своє", – цитує сина Пеле Globo Esporte.

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Син Пеле Едіньо

Син Пеле Едіньо

Globo Esporte

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пеле був терміново госпіталізований у квітні минулого року – у нього почалися судоми і піднялася температура.

На жеребкуванні чемпіонату світу в Москві, що відбулася в грудні 2018 року, він перебував в інвалідному кріслі, оскільки переніс операцію на стегні. А в січні 2018-го був госпіталізований через виснаження організму.

Пеле – триразовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії. Він став гравцем століття за версією Міжнародної футбольної асоціації.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Король футболу Пеле
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