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"Скоро все дізнаєтеся": Михайличенко відреагував на чутки про "Динамо"

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У середу "Динамо" звільнило з посади головного тренера Олександра Хацкевича, а вже сьогодні може оголосити про нового наставника.

За різною інформацією, киян повинен очолити Олексій Михайличенко, який вже нібито підписав дворічний контракт. Але сам Михайличенко не поспішає приймати поздоровлення, одначе і не став заперечувати зворотне: "Я підписав контракт з "Динамо"? Ви скоро все дізнаєтеся з офіційних джерел" - сказав в коментарі OBOZREVATEL Олексій Олександрович.

"Скоро все дізнаєтеся": Михайличенко відреагував на чутки про "Динамо"

Також раніше ЗМІ повідомляли, що в штаб Михайличенко увійдуть екс-футболісти "Динамо" - Вадим Євтушенко (як перший помічник) і тренер воротарів Михайло Михайлов. Останній працював і в тренерському штабі Хацкевича.

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Михайличенко вже тренував "Динамо", з 2002-го по 2004-й рік. З 2011-го безперервно працює в клубі, але працював на різних посадах - помічник тренера і спортивний директор першої команди, а в 2012-му деякий час був виконуючим обов'язки головного тренера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній наставник "Динамо" Олександр Хацкевич був звільнений прямо на стадіоні одразу після матчу-відповіді киян у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр Хацкевич Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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