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"Складне питання": Путіна застали зненацька перед ЧС-2018

3.8тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін не зміг чітко відповісти на запитання про фаворитів майбутнього чемпіонату світу з футболу. Глава Кремля зазначив цілий ряд команд, але спрогнозувати переможця мундіалю не зміг.

"Для мене це дуже складне питання. Є дуже багато сильних команд, безумовно, це південноамериканські команди - Аргентина, Бразилія... Збірна Німеччини чудово виступала на попередніх чемпіонатах світу, класно виступає Іспанія. Напевно проявлять себе й інші команди, але нехай перемогу здобуде найсильніший", - наводить слова Путіна "Матч ТВ".

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Нагадаємо, на думку букмекерів, головними претендентами на перемогу в ЧС-2018 є збірні Бразилії та Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна Росії в завершальному спарингу перед ЧС-2018 не змогла обіграти команду Туреччини.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
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