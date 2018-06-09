Складено топ-11 зірок футболу, які пролетіли повз ЧС в Росії

Закінчився останній день оголошення складів на ЧС-2018. Чемпионат.сom склав список з 11 зірок світового футболу, які не братимуть участі в мундіалі.

Давид Луїс, 31 рік ( "Челсі")

Збірна: Бразилія

Основні конкуренти: Тьяго Сілва, Маркіньос, Міранда, Педро Жеромель

ПСЖ в свiй час віддав за цього хлопця близько 50 млн євро, але дуже скоро кар'єра закинула його назад в "Челсі". Лондонці останній сезон завалили, а сам Давид виходив на поле дуже рідко. Найчастіше через травму. Так він цілком логічно втратив місце в складі збірної Бразилії. Замість тренувань зі збірною "Кучеряшка" тепер годує жирафів у відпустці. Теж не погано.

Сеск Фабрегас, 31 рік ( "Челсі)

Збірна: Іспанія

Основні конкуренти: Андреас Іньєста, Тьяго Алькантара, Іско, Сауль

Хулен Лопетегі з самого початку не розраховував на Фабрегаса, і навряд чи причиною непотрапляння Сеска на турнір став тільки провальний сезон в "Челсі". Фабрегас так і не переконав тренера в своїй необхідності і очікувано пролетів повз заявки.

Фабрегас: "У мене ще є невелика надія на те, що мене покличуть на ЧС, хоч я і розумію, що це важко. Я вже довго не отримував виклику в збірну. Якщо мене покличуть, буде ідеально, якщо немає, буду вболівати за команду будинки".

Лерой Зане, 22 роки ( "Манчестер Сіті")

Збірна Німеччина

Основні конкуренти: Юліан Дракслер, Марко Ройс, Леон Горецький, Юліан Брандт

Найбільш несподіваний "відцеп" перед ЧС, який здивував всіх. Про те, що Зане не підходить збірної тактично, говорили давно. Але уявити, що основний гравець того самого "Сіті" виявиться поза складом на ЧС, могли не всі. Те ж стосується і самого Зане, який навіть підготував особливу зачіску до мундіалю. Але провальний матч з Австрією, мабуть, став останньою краплею для Льова.

Льов: "Він повернеться до складу в вересні. Сані ще не заявив про себе в матчах за збірну. Вибір був дуже складним. Якби це був забіг на 100 метрів, то все б вирішувалося за допомогою фотофінішу".

Маріо Гетце, 26 років ( "Боруссія" Дортмунд)

Збірна Німеччина

Основні конкуренти: Юліан Дракслер, Марко Ройс, Леон Горецький, Юліан Брандт

Маріо вирішив результат фіналу на минулому мундіалі, а тепер йому не знайшлося навіть місця в заявці. Зрозуміти головного тренера можна: на підході чергове талановите покоління бундестім. Рік тому вони виграли Кубок конфедерацій, і тепер перед ними нове завдання.

Гетце: "Безумовно, я засмучений, що не їду на чемпіонат світу. Я докладу всіх зусиль, щоб повернутися до складу національної команди".

Хуан Мата, 30 років ( "Манчестер Юнайтед")

Збірна: Іспанія

Основні конкуренти: Андреас Іньєста, Тьяго Алькантара, Іско, Сауль

Зіграв багато матчів за "МЮ" і домігся непоганого результату з клубом. Якби не приголомшливий сезон "Сіті", чемпіонство було б куди ближче. Але конкуренти Мати по збірній об'єктивно сильніше. Тому півзахисник так і не повернувся в збірну після тривалої паузи. Сказати по правді, ніхто цього особливо й не чекав. Те ж можна сказати про його одноклубника Ерреру, який і до складу "Юнайтед" потрапляв рідко.

Раджа Найнгголан, 30 років ( "Рома")

Збірна: Бельгія

Основні конкуренти: -

Ця історія триває вже давно. Чергові розмови Мартінеса про "тактичних нюансах" вже ніхто не слухає: очевидно, що між цими двома щось сталося. У сигаретах чи справа, чи в чомусь ще, але півфіналіст ЛЧ на турнір не їде. До речі, він уже встиг псіхануть і завершити кар'єру в збірній.

Найнгголан: "Переживаю відсутність у збірній, дуже важко дивитися рекламу ЧС-2018 по телевізору, коли ти не в команді. Але намагаюся знайти позитивні моменти - відпустка триватиме три тижні".

Альваро Мората, 25 років ( "Челсі")

Збірна: Іспанія

Основні конкуренти: Дієго Коста, Яго аспасиев, Родріго Морено

Не можна сказати, що Мората зовсім вже провалив дебютний сезон в Англії. Але на його дисонансі з Лукаку, якого перехопив "МЮ", у Грановської напевно видалася пара безсонних ночей. Мората потрапив в розібраний "Челсі", від якого в минулому сезоні часом нудило. Є ймовірність, що вже влітку іспанець повернеться в Італію. До Росії ж дорога закрита.

Мората: "Удачі на чемпіонаті світу! Я буду підтримувати і дякувати вас до кінця, як завжди".

Мауро Ікарді, 25 років ( "Інтер")

Збірна: Аргентина

Основні конкуренти: Серхіо Агуеро, Гонсало Ігуаїн, Пауло Диба

Давайте без слізних історій про розбитих сім'ях: про те, як все було насправді, знає лише ця трійця. Офіційна позиція - Мауро Ікарді програв конкуренцію. Мауро хороший, але нічого, що в конкурентів Агуеро і Ігуаїн? Мауро не зіграє в Росії тільки тому, що він менше потрібен команді. Ну, так говорить Хорхе Сампаолі.

Дружина Мауро Ікарді: "Мене заспокоює той факт, що Мауро - майбутня" дев'ятка "збірної Аргентини і" дев'ятка "Хорхе Сампаолі. Можливо, зараз ще не прийшов час, і Мауро терпляче чекає свого шансу грати за збірну".

Златан Ібрагімович, 36 років ( "ЛА Гелаксі")

Збірна: Швеція

Основні конкуренти: -

Ібра відмовився від збірної після Євро-2016, але коли шведи вийшли на ЧС без нього, почалися розмови про його повернення. Правда, цей варіант критикували: у Швеції нарешті з'явилася варіативність, і гра перестала будуватися навколо однієї людини. Златан прикинув варіанти і вирішив не втручатися в процес побудови нової команди. І це дуже значимий вчинок.

Ібрагімович: "Думаю, Швеція - фаворит чемпіонату світу, тому що вона краще без Златана".

Карім Бензема, 30 років ( "Реал")

Збірна: Франція

Основні конкуренти: -

Секс-скандал з Вальбуена зламав кар'єру Каріма в збірній. Виправдання в суді не очистило його репутацію, і історія до сих пір не дозволяє грати за рідну країну. Навіть будучи переможцем Ліги чемпіонів. Головного тренера Франції навіть звинувачували в расизмі: Бензема не є етнічним французом. Але недавно питання остаточно закрив президент федерації футболу. Мабуть, з Карімом все було не так вже й чистенько.

Президент Федерації футболу Франції: "Карім є відмінним гравцем, але дорога в збірну Франції для нього назавжди закрита".

Алекс Сандро, 27 років ( "Ювентус")

Збірна: Бразилія

Основні конкуренти: Марсело, Філіпе Луїс

Провів черговий сильний сезон в Італії і допоміг клубу стати чемпіоном. У збірну теж призивався, але увійти в обойму не зміг зі зрозумілих причин. Лівий захисник в Бразилії незмінна. Преса наполегливо відправляє Сандро в "Ман Юнайтед" - Дарміан на цій позиції виглядає так собі, а вікової Янг весь сезон грати вже не здатний.