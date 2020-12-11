Скинув 8 кг за тиждень: на що пішов Марадона заради матчу з "Реалом"

Колишній одноклубник легендарного Дієго Марадони, який помер 25 листопада, Хуан Карлос Унсуе згадав, як той схуд на вісім кілограмів, щоб зіграти за "Севілью" проти "Реала".

В інтерв'ю виданню AS він розповів, що перед поєдинком з мадридцями аргентинець відправився відпочити з сім'єю, а коли повернувся, то важив значно менше. Секретна дієта Марадони полягала в тому, що він їв виключно сире м'ясо.

"Марадона скинув вісім кілограмів за тиждень заради матчу з мадридським "Реалом". У той тиждень він відправився в Сьєрра-Неваду, щоб відпочити зі своєю родиною, а коли повернувся через сім днів, то втратив 8 кг. Він розповів, що протягом цього часу їв виключно сире м'ясо, щоб зіграти принциповий поєдинок з "Реалом"", – згадав Унсуе.

Дієго перейшов у "Севілью" в 1992 році після того, як відбув 15-місячну дискваліфікацію за вживання кокаїну, і провів у команді один сезон. За цей час він взяв участь у 26 матчах і забив 5 голів.

Відзначимо, що матч проти "Реала" мав велике значення для легендарного аргентинця, оскільки в 1982-1984 він виступав за "Барселону".

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