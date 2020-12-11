Скинув 8 кг за тиждень: на що пішов Марадона заради матчу з "Реалом"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,9 т.
Дієго Марадона

Колишній одноклубник легендарного Дієго Марадони, який помер 25 листопада, Хуан Карлос Унсуе згадав, як той схуд на вісім кілограмів, щоб зіграти за "Севілью" проти "Реала".

В інтерв'ю виданню AS він розповів, що перед поєдинком з мадридцями аргентинець відправився відпочити з сім'єю, а коли повернувся, то важив значно менше. Секретна дієта Марадони полягала в тому, що він їв виключно сире м'ясо.

"Марадона скинув вісім кілограмів за тиждень заради матчу з мадридським "Реалом". У той тиждень він відправився в Сьєрра-Неваду, щоб відпочити зі своєю родиною, а коли повернувся через сім днів, то втратив 8 кг. Він розповів, що протягом цього часу їв виключно сире м'ясо, щоб зіграти принциповий поєдинок з "Реалом"", – згадав Унсуе.

Дієго перейшов у "Севілью" в 1992 році після того, як відбув 15-місячну дискваліфікацію за вживання кокаїну, і провів у команді один сезон. За цей час він взяв участь у 26 матчах і забив 5 голів.

Відзначимо, що матч проти "Реала" мав велике значення для легендарного аргентинця, оскільки в 1982-1984 він виступав за "Барселону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали маловідомий інший гол століття Марадони, показавши унікальне відео.

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