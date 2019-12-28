Головна Новини
28 грудня • оновлено в 14:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Скільки можна": відомий футболіст зажадав від України "припинити воювати"

1.3т
Читати матеріал російською

Відомий український футболіст Олексій Дитятьєв звернувся з побажаннями якнайшвидшого завершення війни на сході України.

"Хочу побажати миру над головою. Хочу побажати здоров'я. Нам більше нам нічого не треба. Кожна людина може все зробити. Руки, ноги є працювати. Головне, щоб було здоров'я і мир в країні. Тому що скільки можна вже. Це ненормально – у XXI столітті воювати. Нехай навіть із тими, хто на це заслуговує", – сказав 31-річний захисник польської "Краковії" на Youtube-каналі Espreso.TV.

Новини
Футболіст київського "Динамо" заявив, що хоче грати в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дитятьєв, який раніше виступав за "Олімпік", "Ворсклу" й "Полтаву", висловився про виступ на чемпіонаті Росії.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олексій Дитятьєв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
28
7
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ВСЕ БОЛЬШЕ ЗРАДЫ У УКРАИНЦЕВ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги