"Скільки можна": відомий футболіст зажадав від України "припинити воювати"

Відомий український футболіст Олексій Дитятьєв звернувся з побажаннями якнайшвидшого завершення війни на сході України.

"Хочу побажати миру над головою. Хочу побажати здоров'я. Нам більше нам нічого не треба. Кожна людина може все зробити. Руки, ноги є працювати. Головне, щоб було здоров'я і мир в країні. Тому що скільки можна вже. Це ненормально – у XXI столітті воювати. Нехай навіть із тими, хто на це заслуговує", – сказав 31-річний захисник польської "Краковії" на Youtube-каналі Espreso.TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дитятьєв, який раніше виступав за "Олімпік", "Ворсклу" й "Полтаву", висловився про виступ на чемпіонаті Росії.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!