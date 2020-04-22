Головна Новини
22 квітня • оновлено в 13:10
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Скільки бруду вилилося": Пятов встав на захист Ракицького

2.3т
Читати матеріал російською

Голкіпер донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов встав на захист свого колишнього партнера по клубу Ярослава Ракицького, який викликав обурення фанатів через перехід у "Зеніт".

"Я вважаю, що "Шахтар" сильніший за "Зеніт", але це моя думка. Це його вибір, він так вирішив. Я його завжди буду підтримувати. Зрозуміло, скільки бруду на нього вилилося, але це його думка", – сказав Пятов в інтерв'ю ведучому програми "Профутбол" Ігорю Циганику.

Андрій Пятов

Андрій Пятов

Sport.ua

Нагадаємо, що Ракицький виступав за "гірників" протягом 12 років. Взимку 2019 року він перейшов до пітерського клубу, де є твердим гравцем основи. У нинішньому сезоні він провів 21 матч у російській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Ярослав Ракицький Андрій Пятов
Теги
ФК Зеніт ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
32
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

  • Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать: в МОЗ озвучили план.

  • Лікар назвала предмет, який може переломити хід пандемії.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку