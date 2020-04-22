"Скільки бруду вилилося": Пятов встав на захист Ракицького

Голкіпер донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов встав на захист свого колишнього партнера по клубу Ярослава Ракицького, який викликав обурення фанатів через перехід у "Зеніт".

"Я вважаю, що "Шахтар" сильніший за "Зеніт", але це моя думка. Це його вибір, він так вирішив. Я його завжди буду підтримувати. Зрозуміло, скільки бруду на нього вилилося, але це його думка", – сказав Пятов в інтерв'ю ведучому програми "Профутбол" Ігорю Циганику.

Андрій Пятов Sport.ua

Нагадаємо, що Ракицький виступав за "гірників" протягом 12 років. Взимку 2019 року він перейшов до пітерського клубу, де є твердим гравцем основи. У нинішньому сезоні він провів 21 матч у російській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України.

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