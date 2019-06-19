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"Сказали, що "Динамо" ми не підходимо": чемпіон світу U-20 розповів про кар'єру

1.8тЧитати матеріал російською

Один із героїв чемпіонату світу в складі молодіжної збірної України з футболу Сергій Булеца заявив, що тренери київського "Динамо" не бачать його в складі команди.

За словами півзахисника, який забив на тріумфальному для "жовто-синіх" турнірі два голи, оренда в "Дніпро-1" стане для нього хорошим шансом у дорослому футболі.

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Сергій Булеца

Сергій Булеца

"У нас молодим хлопцям не дають шансу показати себе в першій команді. І це погано. Тренерам ми не підходимо, нам так сказали. Це їхній вибір. Оренда в СК "Дніпро-1" – хороший шанс зростати як футболісту. Практика завжди важлива. Хочу стати топ-гравцем. А для цього потрібно працювати", – цитує Булецу Футбол 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі не виключив зміни громадянства.

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Теги
ФК Динамо КиївМолодіжна збірна України з футболу
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