Скаути "Мілана" стежили за лідером збірної України на матчах з Францією і Німеччиною

Скаути "Мілана" спостерігали за захисником збірної України та київського "Динамо" Віталієм Миколенком в останніх матчах національної команди проти Франції (1:7) та Німеччини (1:2).

Як повідомляє видання Calciomercato, наш співвітчизник зацікавив італійський клуб завдяки вмінню зіграти як ліворуч, так і в центрі оборони, а також за рахунок поєднання фізичних даних і техніки. "Динамо" оцінює свого футболіста у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в товариському матчі з Францією Миколенко вийшов у стартовому складі, але був замінений у перерві, а в поєдинку Ліги націй проти Німеччини захисник провів на полі всі 90 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він продовжив контракт з київським "Динамо", підписавши угоду до 2025 року.