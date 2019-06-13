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Скасували: Кокоріну та Мамаєву винесли новий вирок

9.1тЧитати матеріал російською

Мосміськсуд ухвалив рішення скасувати вирок російським футболістам Павлу Мамаєву і Олександру Кокоріну за розбійні напади у жовтні минулого року.

Розглянувши апеляцію засуджених, суд виніс нове рішення щодо екс-гравців збірної Росії. Терміни перебування спортсменів під вартою залишили незмінними: півтора року Кокоріну, рік і п'ять місяців Мамаєву.

Новини
З'явилося відео з реакцією Мамаєва на вирок суду

При цьому до нового вироку додався пункт "А" ч. 1 ст. 213 КК РФ (хуліганство із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброя).

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Чемпионат.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
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