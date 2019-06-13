Скасували: Кокоріну та Мамаєву винесли новий вирок

Мосміськсуд ухвалив рішення скасувати вирок російським футболістам Павлу Мамаєву і Олександру Кокоріну за розбійні напади у жовтні минулого року.
Розглянувши апеляцію засуджених, суд виніс нове рішення щодо екс-гравців збірної Росії. Терміни перебування спортсменів під вартою залишили незмінними: півтора року Кокоріну, рік і п'ять місяців Мамаєву.
При цьому до нового вироку додався пункт "А" ч. 1 ст. 213 КК РФ (хуліганство із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброя).
Олександр Кокорін і Павло Мамаєв
Чемпионат.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва 8 травня Пресненський суд Москви визнав винними у побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу — один рік і п'ять місяців.
8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника у кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.
Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна та Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає на знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, за деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.
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