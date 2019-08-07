Скандального українського форварда вигнали з іспанського клубу

Іспанський клуб "Малага" 7 серпня оголосив про розірвання контракту з українським нападником Євгеном Селезньовим. Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

34-річний український футболіст перейшов у "Малагу" у січні 2019 року. За цей час він провів у Сегунді (другому за силою дивізіоні Іспанії) 12 матчів, проте результативними діями так і не встиг відзначитися.

Євген Селезньов ФК "Малага"

До цього протягом двох років Селезньов виступав у Туреччині за клуби "Карабюкспор" і "Акхісар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Селезньов влаштував розборки з арбітром в Іспанії.

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