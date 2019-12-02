Матч в Туреччині завершився скандалом через відеоповтор

Скандальний епізод за участю відеоассістента арбітра (VAR) стався в матчі 13-го туру чемпіонату Туреччини, в якому "Ґьозтепе" приймав на своєму полі "Фенербахче".

Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але воротар намертво забрав м'яч і швидко ввів його в гру. В результаті контратаки "Фенербахче" вдалося забити гол, проте радість футболістів була передчасною. Скориставшись допомогою VAR, суддя відмінив взяття воріт і попросив господарів повторно виконати одинадцятиметровий, оскільки в момент удару голкіпер гостей не перебував на лінії воріт. З другої спроби гравець "Ґьозтепе" зумів реалізувати пенальті і вивів свою команду вперед.

Невдоволення гравців "Фенербахче" scor.sozcu

Матч Ґьозтепе - Фенер. Господарі не реалізують пенальті. В атаці у відповідь забиває Родрігес. Суддя дивиться відеоповтор, скасовує гол і просить перебити 11-метровий, тому що воротар вийшов з воріт. Алпаслан перебиває пенальті і з другої спроби забиває. pic.twitter.com/PCAnF4xWB7 - Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 1 грудня 2019 р

"Фенербахче" зумів відігратися і звести матч внічию 2:2 і тепер займає п'яте місце в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст з німецької аматорської ліги залишився незадоволений діями арбітра і відправив його в нокаут.

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