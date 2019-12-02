Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Матч в Туреччині завершився скандалом через відеоповтор

3.3т
Читати матеріал російською

Скандальний епізод за участю відеоассістента арбітра (VAR) стався в матчі 13-го туру чемпіонату Туреччини, в якому "Ґьозтепе" приймав на своєму полі "Фенербахче".

Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але воротар намертво забрав м'яч і швидко ввів його в гру. В результаті контратаки "Фенербахче" вдалося забити гол, проте радість футболістів була передчасною. Скориставшись допомогою VAR, суддя відмінив взяття воріт і попросив господарів повторно виконати одинадцятиметровий, оскільки в момент удару голкіпер гостей не перебував на лінії воріт. З другої спроби гравець "Ґьозтепе" зумів реалізувати пенальті і вивів свою команду вперед.

Невдоволення гравців "Фенербахче"

Невдоволення гравців "Фенербахче"

scor.sozcu

"Фенербахче" зумів відігратися і звести матч внічию 2:2 і тепер займає п'яте місце в чемпіонаті.

Новини
Відомий російський волейболіст влаштував п'яний бешкет на дитячому турнірі: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст з німецької аматорської ліги залишився незадоволений діями арбітра і відправив його в нокаут.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Туреччини" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Туреччини
Місце
Туреччина
Тег
Фенербахче Стамбул
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги