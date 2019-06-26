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Скандальний кримський арбітр втік працювати в Росію

Скандальний кримський арбітр втік працювати в Росію
Рефері увійшов до списку опублікований прес-службою РФС
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Уродженець Сімферополя Анатолій Жабченко увійшов до списку суддів, які допущені до обслуговування матчів чемпіонату Росії.

Список був тимчасово затверджений виконавчим комітетом РФС – до наступного засідання виконкому, повідомляє СЕ.

Жабченко довгий час обслуговував ігри чемпіонату України. Суддя високої кваліфікації. У 2013-му став арбітром ФІФА. Останній матч в українській прем'єр-лізі судив навесні 2017 року. Потім протягом двох років працював на іграх змагань, що проходили в Криму.

У Жабченко російське громадянство. Свого часу в Україні вимагали, щоб він від нього відмовився.

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"Мені запропонували зробити це прилюдно – відмовитися від російського громадянства, Криму або навіть порвати на камеру російський паспорт. Хлопці, я виріс в Криму. Як я міг відмовитися від російського громадянства?!", – розповідав Жабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Жабченко заявив, що для нього "Україна закінчилася" в 2014 році.

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Тема
чемпіонат Росії
Особа
Анатолій Жабченко
Місце
Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
правильно и сделал.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"крымский арбитр удрал работать в Россию"- вы чё написали? Это он из России в Россию удрал?
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