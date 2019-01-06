Скандальний футболіст збірної України пройшов медогляд в іспанському клубі

Нападаючий збірної України з футболу Євген Селезньов успішно пройшов медогляд в іспанській "Малазі". Контракт з клубом буде підписаний у понеділок, 7 січня.

Євген Селезньов Instagram

Український нападник прибув в Коста-дель-Соль, де "Малага" проводить тренувальний збір. За інформацією CNN Turk мова йде про угоду терміном на 1,5 року.

Раніше повідомлялося, що представник Сегунди, другого за силою дивізіону країни, вже погодив всі деталі переходу українця з його нинішнім клубом – турецьким "Акхісаром".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов потрапив в скандал в своєму попередньому клубі. У Туреччині Євген влаштував демарш в "Акхісарi".