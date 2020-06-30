Скандальний футболіст відмовився повертатися в "Динамо" до Михайличенка, – ЗМІ

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який через систематичне порушення режиму був відправлений в оренду в турецький "Анкарагюджю", не повернеться в український клуб, поки там головним тренером є Олексій Михайличенко.

За інформацією турецького видання Tageblatt, у тому разі, якщо в "Динамо" не зміниться наставник, то 25-річний футболіст збірної Люксембургу розгляне варіанти з продовженням кар'єри в інших командах.

Нагадаємо, що Родрігес підписав контракт із "Динамо" до літа 2024 року. Орендна угода з турками закінчується 26 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини проти "Трабзонспора" Жерсон забив гол із пенальті і був видалений.

Раніше з'явилася інформація, що люксембуржець потрапив у сферу інтересів французького гранда, який уже почав попередні переговори про трансфер нападаючого з керівництвом "Динамо".