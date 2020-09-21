Скандальний футболіст Селезньов заговорив українською мовою

Нападник "Колоса" Євген Селезньов, відомий своїми скандальними висловлюваннями про війну на Донбасі, перейшов на українську мову, даючи коментар після гри 3-го туру УПЛ з "Рухом".

35-річний футболіст, який підписав контракт з новачком елітного дивізіону 2 вересня, зазначив, що йому приємно повернутися до України після трьох років в Туреччині та Іспанії.

"Емоції дуже позитивні, я дуже добре себе почуваю, тому що я у Львові, ми спілкуємося українською мовою. Мені дуже приємно повернутися до своєї рідної країни. Я не раз говорив, що хочу побити рекорд і стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Мені дуже приємно, що наша команда виграла, це надважливі три очки", – наводить слова Селезньова прес-служба каналів "Футбол 1/2/3".

Відзначимо, що на даний момент в активі Селезньова 111 голів у чемпіонатах України. Рекорд у 124 забитих м'ячі утримує легенда київського "Динамо" Максим Шацьких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Колос" на виїзді здобув сенсаційну перемогу над грецьким "Арісом"