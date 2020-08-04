Скандальний футболіст "Динамо" звернувся до своїх ненависникiв. Фотофакт

Максим Іншаков Футбол 23:43, 4.08.2020 Оновлено: 23:45, 4.08.2020

Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес в Instagram залишив лаконічне послання своїм недоброзичливцям.

"Хейтери роблять мене сильніше. Мені потрібно більше їх", – написав футболіст у сторіз.

Жерсон Родрігес
Instagram Жерсона Родрігеса

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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