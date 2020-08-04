Скандальний футболіст "Динамо" звернувся до своїх ненависникiв. Фотофакт
Жерсон Родрігес і інші футболісти "Динамо". ФК Динамо
Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес в Instagram залишив лаконічне послання своїм недоброзичливцям.
"Хейтери роблять мене сильніше. Мені потрібно більше їх", – написав футболіст у сторіз.
Жерсон Родрігес Instagram Жерсона Родрігеса
Як повідомляв OBOZREVATEL :
2 серпня 2019 року Родрігес підписав п'ятирічний контракт з "Динамо"
16 грудня футболіст був переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування з запахом перегару
"Динамо" до 26 липня відправило Жерсона в оренду в турецький "Анкарагюджю"
3 липня Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора"
16 липня "Анкарагюджю" в односторонньому порядку прийняв рішення розірвати контракт з гравцем. Причиною конфлікту став напад 25-річного футболіста збірної Люксембургу на капітана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.