Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес в Instagram залишив лаконічне послання своїм недоброзичливцям.

"Хейтери роблять мене сильніше. Мені потрібно більше їх", – написав футболіст у сторіз.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

2 серпня 2019 року Родрігес підписав п'ятирічний контракт з "Динамо"

16 грудня футболіст був переведений до дублюючого складу після приїзду на тренування з запахом перегару

"Динамо" до 26 липня відправило Жерсона в оренду в турецький "Анкарагюджю"

3 липня Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора"