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Скандальний футболіст "Динамо" звернувся до своїх ненависникiв. Фотофакт

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
3,3 т.
Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес і інші футболісти "Динамо". ФК Динамо

Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес в Instagram залишив лаконічне послання своїм недоброзичливцям.

"Хейтери роблять мене сильніше. Мені потрібно більше їх", – написав футболіст у сторіз.

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес Instagram Жерсона Родрігеса

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Жерсон Родрігес
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