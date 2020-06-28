Скандальний футболіст "Динамо" забив пенальті і був вилучений

Максим Богданов Футбол 10:15, 28.06.2020

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який через систематичне порушення режиму був відправлений в оренду в турецький "Анкарагюджю", забив гол з пенальті у другій грі поспіль.

У матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини проти "Трабзонспора" 25-річний футболіст збірної Люксембургу вийшов у старті, зрівнявши рахунок на 63-й хвилині.

У минулому турі Жерсон забив гол з 11-метрової позначки в ворота "Істанбула" (1:2).

На 83-й хвилині зустрічі з "Трабзонспором" Родрігеш отримав другу жовту за фол в центрі поля і був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою Ольгою Янчук.

Раніше з'явилася інформація, що Жерсон потрапив в сферу інтересів французького гранда, який вже почав попередні переговори про трансфер нападаючого з керівництвом "Динамо".

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