Скандальний форвард "Динамо" може повернутися до складу турецького клубу: названо умова

Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, якого віддали в оренду в "Анкарагюджю" через систематичне порушення режиму в Києві, може повернутися до складу турецької команди після бійки з її капітаном Анте Кулушичем.

Як повідомляє видання Angaranin Sesi, форвард повинен принести вибачення гравцеві, з яким у нього виник конфлікт, і всій команді. Керівництво "Анкарагюджю" готове пробачити Родрігеса через проблеми в атакуючій лінії команди перед одним з вирішальних матчів місцевої Суперліги проти "Антальяспора".

Відзначимо, що команда Жерсона займає останнє місце в чемпіонаті країни за два тури до закінчення сезону. Вона відстає від рятівної 15-ї позиції на три очки.

Прийшовши в "Анкарагюджю" взимку 2020 року, Родрігес взяв участь в 11 матчах команди, відзначившись шістьма голами і двома результативними передачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше форварда оштрафували за неспортивну поведінку в поєдинку Суперліги проти "Трабзонспора".