Скандал з віце-президентом ФФУ: Павелко дав обіцянку ветеранам АТО

Питання про подальшу долю віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка буде розглянуто на найближчому засіданні виконкому ФФУ. Таку обіцянку на вимогу представників ВГС "Федерація футболу учасників АТО" дав глава ФФУ Андрій Павелко.

Про це повідомив лідер ФФ ветеранів АТО Руслан Руденко на брифінгу в Укрінформі.

Саме за непрофесіоналізм і бездіяльність Костюченко між громадськими об'єднаннями виник конфлікт і непорозуміння. Протягом майже двох років з боку керівників ФФУ створювалися штучні перешкоди і саботаж для підписання повноцінного договору з Лігою. Організація, яку очолює Руденко, продовжує наполягати на усуненні першого віце-президента з посади і взагалі звільнення його з ФФУ.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що ФФУ висунула Павелко в члени Виконкому УЄФА.