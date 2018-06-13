Скандал з "Інтером" через ЧС-2018: телеканалу показали "футбол на крові". Фото і Відеофакт

Телеканал "Інтер", який транслюватиме матчі ЧС-2018 в Росії, заклеїли листівками проти футбольного турніру країни-агресора.

"Акція виявилась короткою, але вдалою. Нагадали усім, що "Інтер"- це проросійський канал, який систематично займається російською пропагандою. Трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ - ще одна спроба поширити ідеї "русского мира" серед українців. Тому #boycottworldcup2018!" - написали "Національні дружини" в Facebook.

Активісти прийшли до телеканалу і заклеїли всю агітацію, яка була на вікнах і лайтбоксах "Інтера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інтер" агітує українців дивитися ЧС-2018 в Росії.