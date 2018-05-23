Скандал з "договорняками" в українському футболі: у Авакова розповіли, що загрожує фігурантам

Особи, які були замішані в скандалі з договірними матчами українських футбольних клубів за підсумками розслідування будуть проходити за новою статтею Кримінального кодексу, санкція якої передбачає навіть позбавлення волі.

Про це в ефірі ObozTV заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Нацполіція провела безпрецедентну операцію, коли більше року документувалися негідні злочинні дії широкого кола футбольних функціонерів. Задокументовано досить масштабні афери і це дає можливість розслідувати кримінальне провадження за новою статтею 368 Кримінального кодексу, де є кримінальна відповідальність за вплив з метою вигоди на результати офіційних спортивних змагань. Чекаємо на погодження підозри. Як тільки прокуратура погоджує нам підозри, поліція розповість, скільки підозр может бути вручено", - зазначив він.

За його словами, санкції даної статті при цьому досить лояльні до правопорушників.

"Там не дуже великі терміни покарання, це не особливо тяжкі злочини, там є покарання, які не пов'язані з позбавленням волі, але найсерйозніше, здається, до 3 років позбавлення волі. Але тут важливий сам прецедент і вирок суду. Наші оперативники, які розробляли і документували ці злочинні дії підозрюваних, вони впевнені в судовій перспективі цієї справи", - підкреслив Шевченко.

Також спікер МВС висловив надію, що деякі фігуранти справи підуть на угоду зі слідством.

"Можливо, хтось із спійманих на футбольній корупції діячів піде на угоду зі слідством і розповість ще більше. Адже за тими обсягами оперативної інформації видно, що проблема дуже масштабна, запущено все з корупцією в нашому футболі", - підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МВС назвали всіх фігурантів скандального розслідування.