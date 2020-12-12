Скандал в Росії: німецького тренера "Спартака" сказали, що "тут не твоя країна"

Поєдинок 18-го туру чемпіонату Росії з футболу в РПЛ "Сочі" – "Спартак" (1:0) завершився скандалом.

Після першого тайму на олімпійському стадіоні "Фішт" помічник головного тренера воротарів господарів Дмитро Бородін сказав німецькому наставнику "Спартака" Доменіко Тедеско "Ти на нашій території, веди себе пристойно".

Таким чином Бородін відреагував на постійні апеляції Тедеско до головного рефері. У відповідь Бородіну німець пообіцяв: "Я скажу всім, що ти расист".

Під час післяматчевого інтерв'ю Тедеско зізнався, що таке з ним трапилося вперше за всю кар'єру.

"У перерві мені було сказано, що це не моя країна, що я можу їхати. Чесно кажучи за весь той час, що я працюю в Росії я вперше зіткнувся з таким епізодом. Я розумію, що це ваша країна, ви граєте в футбол тут за своїми правилами. Мені не дуже це подобається бачити, але що є то є", – сказав німець.

Фахівець додав, що в кінці матчу один з гравців "Сочі" вдарив його асистента Андреаса Хинкеля.

"І мене це дуже сильно засмутило. Таке не повинно відбуватися в нашому футболі", – підсумував Тедеско.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше матч Ліги чемпіонів ПСЖ – "Істанбул" був перерваний через расистськi висловлюваня арбітра зустрічі.