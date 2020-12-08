Скандал у Парижі: матч Ліги чемпіонів було зупинено через расизм арбітра. Відео

Поєдинок ПСЖ – "Істанбул" Башакшехір 6-го туру Ліги чемпіонів було перервано, після того як четвертий арбітр зустрічі Себастьян Колцеску з Румунії образив форварда стамбульців Демба Ба, назвавши його "чорним хлопцем".

Камерунський асистент головного тренера турецької команди П'єр Вебо накинувся на арбітра з претензіями, за що отримав червону картку. Попередженням було покарано й футболіста "Башакшехіра" Демба Ба, повідомляє L'Equipe.

Після цього "Істамбул" ухвалив рішення покинути поле й команда пішла в підтрибунне приміщення. Пізніше протест підтримав ПСЖ, а у Twitter турецької команди з'явилася табличка "Ні расизму!".

"Істанбул" підтримав свого тренера Twitter Істанбула

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ сенсаційно програв "Марселю" в класичному французькому дербі, за підсумками якого арбітр показав гравцям обох команд 12 жовтих і 5 червоних карток.