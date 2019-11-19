Скандал в Іспанії: тренера збірної звільнять, незважаючи на вихід на Євро-2020

Головний тренер збірної Іспанії Роберт Морено, який вивів свою команду у фінальну частину Євро-2020, буде звільнений після вдалого відбору на чемпіонат Європи.

Роберт Морено

За інформацією Marca, місцева футбольна федерація вирішила повернути екснаставника Луїса Енріке.

Морено дізнався про те, що не працюватиме з командою, відразу після матчу проти Румунії в понеділок (5:0). Це трапилося в роздягальні. 42-річний фахівець був так засмучений цією новиною, що не пішов на пресконференцію. Потім він попрощався з гравцями і покинув стадіон, уникнувши спілкування з журналістами.

Морено обійняв пост головного тренера іспанської команди влітку 2019 року, замінивши Луїса Енріке, який важко переживав смерть своєї дочки. Тепер же, попри успіх у відбірковій кампанії на ЧЄ (сім перемог, дві нічиї, перемога в групі), Морено буде змушений поступитися тренерським місцем колишньому наставнику.

Зазначається, що незабаром про тренерське рокірування в збірній Іспанії буде оголошено офіційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо голкіпера збірної України Андрія Луніна спалахнув скандал у Іспанії.

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