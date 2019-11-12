Скандал у матчі "Шахтар" - "Динамо": Клімкін нагадав про роль Росії

Ексглава МЗС України Павло Клімкін поділився думкою про ситуацію з проявом расизму під час поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо".

Павло Клімкін

"Події матчу "Шахтар" – "Динамо" розійшлися по світовим ЗМІ, як лавина. Це не тільки наша проблема, але вона підходить російській лінії про ультраправий рух в Україні. Прошу всіх справжніх уболівальників: ви ж реально всі патріоти, не давайте так підставляти себе і самі не підставляйтеся", – заявив Клімкін у своєму твіттері.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" був припинений через расистські кричалки з боку ультрас киян на адресу "гірників". Арбітр перервав гру, повівши команди з поля. Футболіст "Шахтаря" Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що був вилучений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було опубліковано нове відео скандалу з Тайсоном, завдяки якому можна по-новому оцінити скандальний епізод.

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