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12 листопада • оновлено в 15:53
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Скандал у матчі "Шахтар" - "Динамо": Клімкін нагадав про роль Росії

2.2т
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Ексглава МЗС України Павло Клімкін поділився думкою про ситуацію з проявом расизму під час поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо".

Павло Клімкін

Павло Клімкін

"Події матчу "Шахтар" – "Динамо" розійшлися по світовим ЗМІ, як лавина. Це не тільки наша проблема, але вона підходить російській лінії про ультраправий рух в Україні. Прошу всіх справжніх уболівальників: ви ж реально всі патріоти, не давайте так підставляти себе і самі не підставляйтеся", – заявив Клімкін у своєму твіттері.

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Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" був припинений через расистські кричалки з боку ультрас киян на адресу "гірників". Арбітр перервав гру, повівши команди з поля. Футболіст "Шахтаря" Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що був вилучений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було опубліковано нове відео скандалу з Тайсоном, завдяки якому можна по-новому оцінити скандальний епізод.

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Тема
расизм
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Этот д***л забыл что он уже не во власти, и отмазка о том, что все происходящее во круг это дело рук россиян, уже никто не хавает.....
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Так о какой роли он напомнил?) Что это подходит линии про ультраправых в Украине, так так оно и есть, тут нечему удивляться)
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Климкин прав, ультрас это агенты ФСБ. Они провокаторы. И майдан устроили ФСБшники. Через пару-тройку лет мы будем шокированы открывшейся правдой. Порошенко - агент ФСБ. За эти годы никто больше его не развалил Украину. Кстати, и Климкин агент ФСБ. Я его в коридорах на Лубянке встречал. Когда меня вели на допрос.
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