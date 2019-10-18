Скандал дня: легендарного тренера МЮ звинуватили в "договірняку" в Лізі чемпіонів

Легендарного екстренера "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона звинуватили у здачі поєдинку Ліги чемпіонів.

Агент Джузеппе Пальяра, що є фігурантом справи про корупцію, заявив, що Фергюсон працював з агентами, щоб заробляти на трансферах, повідомляє Mirror.

Алекс Фергюсон

Також він згадав про організацію Фергюсоном договірного матчу між "Манчестер Юнайтед" і туринським "Ювентусом" в Лізі чемпіонів. За це агент віддячив шотландського тренера золотим годинником Ролекс вартістю 30 тисяч євро. Крім того, фігурант кримінальної справи про корупцію зізнався, що неодноразово співпрацював з Фергюсоном і раніше.

Відзначимо, що 77-річний сер Алекс Фергюсон був тренером МЮ з 1986-го по 2013 роки. За цей період клуб виграв 38 трофеїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії пройшли арешти футболістів, які виступають у вищому дивізіоні країни, що підозрюються у незаконних ставках, а також організації договірних матчів. Серед затриманих - колишній гравець "Реала" Рауль Браво.

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