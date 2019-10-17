Скальпи Англії, Франції та Португалії: 5 найбільш вогненних перемог в історії збірної України

Битва України проти Португалії у відборі Євро-2020 з ключового протистояння для українців за 90 хвилин перетворилася на черговий історичний успіх. І увійшла в число "обраних" матчів.
Поруч з перемогою над португальцями дійсно ходить багато епітетів "самий" і "вперше". В умовах досить прісних останніх років в плані досягнень і кризового Євро-2016 для України цей тріумф здається чи не найбільшим в історії. Однак були свята на нашій вулиці й яскравіше...
OBOZREVATEL відправляє в архів емоції від феєричної перемоги над Португалією і озирається на всю історію збірної України, виділяючи 5 топ-топ-топ ігор "синьо-жовтих".
Як Шевченко поставив на коліна Стамбул
Туреччина - Україна - 0:3
17.11.2004. Стамбул
Голи: Гусєв (8), Шевченко (16), Шевченко (88)
Україна: Шовковський - Єзерський, Федоров, Русол, Несмачний - Гусєв, Шелаєв, Гусін, Воробей - Воронін, Шевченко. Тренер - Олег Блохін
Де грали: кваліфікація ЧС-2006, груповий турнір
Андрій Воронін (праворуч) Туреччині не забивав, але віддав гольову передачу і потрапив в поперечину
East News
Хоча цьому матчу лише 15 років, а він уже давно став легендою всього українського футболу. Гра, яку переповідають на кожну знакову дату, присвячену участі України на ЧС-2006, або грі проти Туреччини.
Але воно того варте. Стамбул, на трибунах 60 000 не просто глядачів, а "вогненних закипаючих" турків, які разом створюють рев порівняний космічній ракеті. Всі вони чекають від Туреччини, як завжди, успішної гри. Але замість цього "український майстер" Шевченко разом з "якимось хлопцем" Гусєвим закидають їх команді 2 м'ячі вже до 16-ї хвилини.
Туреччина так і не змогла оговтатися від шоку, під кінець матчу пропустивши ще й третій - Стамбул повністю став на коліна перед Шевою і Ко. Хоча на той момент турки були чинними бронзовими призерами чемпіонату світу.
Після цього Україна захопила лідерство в своїй групі та вже не сходила з першого місця, вигравши путівку на мундіаль також у Данії та Греції.
"Андрій, як ти там взагалі опинився?"
Греція - Україна - 0:1
08.06.2005. Афіни
Гол: Гусін (82)
Україна: Шовковський - Єзерський, Федоров, Русол, Несмачний - Гусєв, Тимощук, Гусін, Воробей - Воронін, Шевченко. Тренер - Олег Блохін
Де грали: кваліфікація ЧС-2006, груповий турнір
Гол Андрія Гусіна (№14) в Афінах став одним з найважливіших в історії збірної України
dynamo.kiev.ua
Ще один, нехай і не такий гучний як в Стамбулі, але подвиг тієї "банди" Олега Блохіна. Україна приїхала в гості до Греції на фініші відбору до ЧС, і сенсаційно обіграла діючих чемпіонів Європи. Сама гра вийшла важкою і мало чим запам'яталася, але епізод з голом Андрія Гусіна увійшов до золотого фонду нашої національної дружини.
Мало забивавший опорник тоді реально здивував багатьох, і навіть Блохін після матчу прямо запитав Гусіна: "Андрій, як ти там взагалі опинився?" Але все вийшло якнайкраще для наших - була майже забезпечена путівка на чемпіонат світу, а Україна вперше в історії обіграла чинного чемпіона світу.
Не чіпай Мілевського, а то виженуть!
Україна - Англія - 1:0
10.10.2009. Дніпро (Дніпропетровськ)
Гол: Назаренко (29)
Україна: Пятов - Кобін, Хачеріді, Кучер, Ракицький - Тимощук, Гай - Ротань, Назаренко - Мілевський, Шевченко. Тренер - Олексій Михайличенко
Де грали: відбір ЧС-2010, груповий турнір
Англійці чимало фолили на Артемі Мілевському як в гостях, так і вдома
Матч в 2010-му поки так і залишається єдиною перемогою України над Англією за весь час протистоянь (7 ігор). Та ще й якою - початок поєдинку вийшов взагалі бомбовим, і навіть досвідчені англійці бачили подібне дуже рідко.
Вже на 14-й хвилині Англія залишилася в меншості через червону картку голкіперу Роберту Гріну. Хоча в той період Грін грав за збірну часто немов переляканий, і коли Артем Мілевський несподівано вивалився один на один з воротарем, той з усім завзяттям кинувся в ноги. А Міля тільки й чекав цього, щоб максимально ефективно впасти. Вийшло чудово!
Але найвеселіше, що цей пенальті Шевченко в результаті не забив - плучив в штангу. В якійсь мірі здалося, що після цього Україна не побачить позитивного результату, але Назаренко зумів забити ще в першому таймі (не без допомоги рикошету), а англійці так і не спромоглися забити у ворота Пятова.
Як же все фантастично починалос...
Україна - Франція - 2:0
15.11.2013. Київ
Голи: Зозуля (61), Ярмоленко (82, пен.)
Україна: Пятов - Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук - Степаненко, Едмар - Ярмоленко, Ротань, Коноплянка - Зозуля
Де грали: плей-офф відбору ЧС 2014
Після вдалого матчу в Києві Україна не змогла вистояти проти Франції в матчі-відповіді
До недавнього матчу з Португалією саме поєдинок з Францією був останнім, коли "Олімпійський" тріщав по швах і буквально поглинав все своєю енергетикою. Незважаючи на досить непоказний футбол команди Михайла Фоменка, "синьо-жовті" знову отримали шанс вийти на ЧС, і пройти належало Францію.
Але хто прийшов на трибуни, вже явно не прогадав. Ми не просто гідно зіграли проти іменитої збірної, а й яскраво обіграли її - 2:0. Зозуля тоді творив чудеса з захисниками французів, в результаті відкривши рахунок. До слова, це був останній гол Романа в кар'єрі за збірну в офіційних матчах.
Так, в матчі-відповіді українці таки "скрутилися" (0:3) і не потрапили на ЧС, але та перемога на "Олімпійському" в Києві все-одно залишається одним з найяскравіших успіхів команди в нинішньому десятилітті.
Кріштіану - вибач, посунься та їдь додому
Україна - Португалія - 2:1
14.10.2019
Голи: Яремчук (6), Ярмоленко (27) - Роналду (72, пен.)
Україна: Пятов - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Марлос - Яремчук. Тренер: Андрій Шевченко
Де грали: відбір Євро-2020, груповий турнір
Збірна України після перемоги над Португалією втретє поспіль вийшла на чемпіонат Європи
Цей матч заслужив уже стільки епітетів, що не віриться в його свіжість. Та й взагалі після Євро-2016 і 3-го місця в кваліфікації ЧС-2018 з самого початку не вірилося, що "синьо-жовті" можуть обійти Португалію в групі та навіть не програти їй. Проте, так і сталося.
В даному випадку, як то кажуть, прекрасно все - і сама гра, і результат, і вихід на Євро, і навіть удар по самолюбству Роналду. Але це однозначно був вечір України, який став знаковим для нинішньої команди Андрія Шевченка.
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