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17 жовтня • оновлено в 16:02
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Скальпи Англії, Франції та Португалії: 5 найбільш вогненних перемог в історії збірної України

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Битва України проти Португалії у відборі Євро-2020 з ключового протистояння для українців за 90 хвилин перетворилася на черговий історичний успіх. І увійшла в число "обраних" матчів.

Поруч з перемогою над португальцями дійсно ходить багато епітетів "самий" і "вперше". В умовах досить прісних останніх років в плані досягнень і кризового Євро-2016 для України цей тріумф здається чи не найбільшим в історії. Однак були свята на нашій вулиці й яскравіше...

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Забутий подвиг і облом Роналду: 5 висновків, в які важко повірити після перемоги України над Португалією

OBOZREVATEL відправляє в архів емоції від феєричної перемоги над Португалією і озирається на всю історію збірної України, виділяючи 5 топ-топ-топ ігор "синьо-жовтих".

Як Шевченко поставив на коліна Стамбул

Туреччина - Україна - 0:3

17.11.2004. Стамбул

Голи: Гусєв (8), Шевченко (16), Шевченко (88)

Україна: Шовковський - Єзерський, Федоров, Русол, Несмачний - Гусєв, Шелаєв, Гусін, Воробей - Воронін, Шевченко. Тренер - Олег Блохін

Де грали: кваліфікація ЧС-2006, груповий турнір

Андрій Воронін (праворуч) Туреччині не забивав, але віддав гольову передачу і потрапив в поперечину

Андрій Воронін (праворуч) Туреччині не забивав, але віддав гольову передачу і потрапив в поперечину

East News

Хоча цьому матчу лише 15 років, а він уже давно став легендою всього українського футболу. Гра, яку переповідають на кожну знакову дату, присвячену участі України на ЧС-2006, або грі проти Туреччини.

Але воно того варте. Стамбул, на трибунах 60 000 не просто глядачів, а "вогненних закипаючих" турків, які разом створюють рев порівняний космічній ракеті. Всі вони чекають від Туреччини, як завжди, успішної гри. Але замість цього "український майстер" Шевченко разом з "якимось хлопцем" Гусєвим закидають їх команді 2 м'ячі вже до 16-ї хвилини.

Туреччина так і не змогла оговтатися від шоку, під кінець матчу пропустивши ще й третій - Стамбул повністю став на коліна перед Шевою і Ко. Хоча на той момент турки були чинними бронзовими призерами чемпіонату світу.

Після цього Україна захопила лідерство в своїй групі та вже не сходила з першого місця, вигравши путівку на мундіаль також у Данії та Греції.

"Андрій, як ти там взагалі опинився?"

Греція - Україна - 0:1

08.06.2005. Афіни

Гол: Гусін (82)

Україна: Шовковський - Єзерський, Федоров, Русол, Несмачний - Гусєв, Тимощук, Гусін, Воробей - Воронін, Шевченко. Тренер - Олег Блохін

Де грали: кваліфікація ЧС-2006, груповий турнір

Гол Андрія Гусіна (№14) в Афінах став одним з найважливіших в історії збірної України

Гол Андрія Гусіна (№14) в Афінах став одним з найважливіших в історії збірної України

dynamo.kiev.ua

Ще один, нехай і не такий гучний як в Стамбулі, але подвиг тієї "банди" Олега Блохіна. Україна приїхала в гості до Греції на фініші відбору до ЧС, і сенсаційно обіграла діючих чемпіонів Європи. Сама гра вийшла важкою і мало чим запам'яталася, але епізод з голом Андрія Гусіна увійшов до золотого фонду нашої національної дружини.

Мало забивавший опорник тоді реально здивував багатьох, і навіть Блохін після матчу прямо запитав Гусіна: "Андрій, як ти там взагалі опинився?" Але все вийшло якнайкраще для наших - була майже забезпечена путівка на чемпіонат світу, а Україна вперше в історії обіграла чинного чемпіона світу.

Не чіпай Мілевського, а то виженуть!

Україна - Англія - 1:0

10.10.2009. Дніпро (Дніпропетровськ)

Гол: Назаренко (29)

Україна: Пятов - Кобін, Хачеріді, Кучер, Ракицький - Тимощук, Гай - Ротань, Назаренко - Мілевський, Шевченко. Тренер - Олексій Михайличенко

Де грали: відбір ЧС-2010, груповий турнір

Англійці чимало фолили на Артемі Мілевському як в гостях, так і вдома

Англійці чимало фолили на Артемі Мілевському як в гостях, так і вдома

Матч в 2010-му поки так і залишається єдиною перемогою України над Англією за весь час протистоянь (7 ігор). Та ще й якою - початок поєдинку вийшов взагалі бомбовим, і навіть досвідчені англійці бачили подібне дуже рідко.

Вже на 14-й хвилині Англія залишилася в меншості через червону картку голкіперу Роберту Гріну. Хоча в той період Грін грав за збірну часто немов переляканий, і коли Артем Мілевський несподівано вивалився один на один з воротарем, той з усім завзяттям кинувся в ноги. А Міля тільки й чекав цього, щоб максимально ефективно впасти. Вийшло чудово!

Але найвеселіше, що цей пенальті Шевченко в результаті не забив - плучив в штангу. В якійсь мірі здалося, що після цього Україна не побачить позитивного результату, але Назаренко зумів забити ще в першому таймі (не без допомоги рикошету), а англійці так і не спромоглися забити у ворота Пятова.

Як же все фантастично починалос...

Україна - Франція - 2:0

15.11.2013. Київ

Голи: Зозуля (61), Ярмоленко (82, пен.)

Україна: Пятов - Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук - Степаненко, Едмар - Ярмоленко, Ротань, Коноплянка - Зозуля

Де грали: плей-офф відбору ЧС 2014

Після вдалого матчу в Києві Україна не змогла вистояти проти Франції в матчі-відповіді

Після вдалого матчу в Києві Україна не змогла вистояти проти Франції в матчі-відповіді

До недавнього матчу з Португалією саме поєдинок з Францією був останнім, коли "Олімпійський" тріщав по швах і буквально поглинав все своєю енергетикою. Незважаючи на досить непоказний футбол команди Михайла Фоменка, "синьо-жовті" знову отримали шанс вийти на ЧС, і пройти належало Францію.

Але хто прийшов на трибуни, вже явно не прогадав. Ми не просто гідно зіграли проти іменитої збірної, а й яскраво обіграли її - 2:0. Зозуля тоді творив чудеса з захисниками французів, в результаті відкривши рахунок. До слова, це був останній гол Романа в кар'єрі за збірну в офіційних матчах.

Так, в матчі-відповіді українці таки "скрутилися" (0:3) і не потрапили на ЧС, але та перемога на "Олімпійському" в Києві все-одно залишається одним з найяскравіших успіхів команди в нинішньому десятилітті.

Кріштіану - вибач, посунься та їдь додому

Україна - Португалія - 2:1

14.10.2019

Голи: Яремчук (6), Ярмоленко (27) - Роналду (72, пен.)

Україна: Пятов - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Марлос - Яремчук. Тренер: Андрій Шевченко

Де грали: відбір Євро-2020, груповий турнір

Збірна України після перемоги над Португалією втретє поспіль вийшла на чемпіонат Європи

Збірна України після перемоги над Португалією втретє поспіль вийшла на чемпіонат Європи

Цей матч заслужив уже стільки епітетів, що не віриться в його свіжість. Та й взагалі після Євро-2016 і 3-го місця в кваліфікації ЧС-2018 з самого початку не вірилося, що "синьо-жовті" можуть обійти Португалію в групі та навіть не програти їй. Проте, так і сталося.

В даному випадку, як то кажуть, прекрасно все - і сама гра, і результат, і вихід на Євро, і навіть удар по самолюбству Роналду. Але це однозначно був вечір України, який став знаковим для нинішньої команди Андрія Шевченка.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 ЧС 2014
Особи
Андрій Шевченко Олег Блохін Олексій Михайличенко Михайло Фоменко Андрій Пятов Анатолій Тимощук Руслан Ротань Андрій Воронін Олег Гусєв Артем Мілевський Андрій Ярмоленко Роман Яремчук Роман Зозуля Сергiй Назаренко
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу Збірна Франції з футболу збірна Англії з футболу збірна Туреччини з футболу рекорд
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филипп филипыч
филипп филипыч
молодцы ребята. так продолжите и поднимитесь до 6 места. выше затруднительно там совсем одни монстры))
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