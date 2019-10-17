Скальпи Англії, Франції та Португалії: 5 найбільш вогненних перемог в історії збірної України

Битва України проти Португалії у відборі Євро-2020 з ключового протистояння для українців за 90 хвилин перетворилася на черговий історичний успіх. І увійшла в число "обраних" матчів.

Поруч з перемогою над португальцями дійсно ходить багато епітетів "самий" і "вперше". В умовах досить прісних останніх років в плані досягнень і кризового Євро-2016 для України цей тріумф здається чи не найбільшим в історії. Однак були свята на нашій вулиці й яскравіше...

OBOZREVATEL відправляє в архів емоції від феєричної перемоги над Португалією і озирається на всю історію збірної України, виділяючи 5 топ-топ-топ ігор "синьо-жовтих".

Як Шевченко поставив на коліна Стамбул

Туреччина - Україна - 0:3

17.11.2004. Стамбул

Голи: Гусєв (8), Шевченко (16), Шевченко (88)

Україна: Шовковський - Єзерський, Федоров, Русол, Несмачний - Гусєв, Шелаєв, Гусін, Воробей - Воронін, Шевченко. Тренер - Олег Блохін

Де грали: кваліфікація ЧС-2006, груповий турнір

Андрій Воронін (праворуч) Туреччині не забивав, але віддав гольову передачу і потрапив в поперечину East News

Хоча цьому матчу лише 15 років, а він уже давно став легендою всього українського футболу. Гра, яку переповідають на кожну знакову дату, присвячену участі України на ЧС-2006, або грі проти Туреччини.

Але воно того варте. Стамбул, на трибунах 60 000 не просто глядачів, а "вогненних закипаючих" турків, які разом створюють рев порівняний космічній ракеті. Всі вони чекають від Туреччини, як завжди, успішної гри. Але замість цього "український майстер" Шевченко разом з "якимось хлопцем" Гусєвим закидають їх команді 2 м'ячі вже до 16-ї хвилини.

Туреччина так і не змогла оговтатися від шоку, під кінець матчу пропустивши ще й третій - Стамбул повністю став на коліна перед Шевою і Ко. Хоча на той момент турки були чинними бронзовими призерами чемпіонату світу.

Після цього Україна захопила лідерство в своїй групі та вже не сходила з першого місця, вигравши путівку на мундіаль також у Данії та Греції.

"Андрій, як ти там взагалі опинився?"

Греція - Україна - 0:1

08.06.2005. Афіни

Гол: Гусін (82)

Україна: Шовковський - Єзерський, Федоров, Русол, Несмачний - Гусєв, Тимощук, Гусін, Воробей - Воронін, Шевченко. Тренер - Олег Блохін

Де грали: кваліфікація ЧС-2006, груповий турнір

Гол Андрія Гусіна (№14) в Афінах став одним з найважливіших в історії збірної України dynamo.kiev.ua

Ще один, нехай і не такий гучний як в Стамбулі, але подвиг тієї "банди" Олега Блохіна. Україна приїхала в гості до Греції на фініші відбору до ЧС, і сенсаційно обіграла діючих чемпіонів Європи. Сама гра вийшла важкою і мало чим запам'яталася, але епізод з голом Андрія Гусіна увійшов до золотого фонду нашої національної дружини.

Мало забивавший опорник тоді реально здивував багатьох, і навіть Блохін після матчу прямо запитав Гусіна: "Андрій, як ти там взагалі опинився?" Але все вийшло якнайкраще для наших - була майже забезпечена путівка на чемпіонат світу, а Україна вперше в історії обіграла чинного чемпіона світу.

Не чіпай Мілевського, а то виженуть!

Україна - Англія - 1:0

10.10.2009. Дніпро (Дніпропетровськ)

Гол: Назаренко (29)

Україна: Пятов - Кобін, Хачеріді, Кучер, Ракицький - Тимощук, Гай - Ротань, Назаренко - Мілевський, Шевченко. Тренер - Олексій Михайличенко

Де грали: відбір ЧС-2010, груповий турнір

Англійці чимало фолили на Артемі Мілевському як в гостях, так і вдома

Матч в 2010-му поки так і залишається єдиною перемогою України над Англією за весь час протистоянь (7 ігор). Та ще й якою - початок поєдинку вийшов взагалі бомбовим, і навіть досвідчені англійці бачили подібне дуже рідко.

Вже на 14-й хвилині Англія залишилася в меншості через червону картку голкіперу Роберту Гріну. Хоча в той період Грін грав за збірну часто немов переляканий, і коли Артем Мілевський несподівано вивалився один на один з воротарем, той з усім завзяттям кинувся в ноги. А Міля тільки й чекав цього, щоб максимально ефективно впасти. Вийшло чудово!

Але найвеселіше, що цей пенальті Шевченко в результаті не забив - плучив в штангу. В якійсь мірі здалося, що після цього Україна не побачить позитивного результату, але Назаренко зумів забити ще в першому таймі (не без допомоги рикошету), а англійці так і не спромоглися забити у ворота Пятова.

Як же все фантастично починалос...

Україна - Франція - 2:0

15.11.2013. Київ

Голи: Зозуля (61), Ярмоленко (82, пен.)

Україна: Пятов - Федецький, Хачеріді, Кучер, Шевчук - Степаненко, Едмар - Ярмоленко, Ротань, Коноплянка - Зозуля

Де грали: плей-офф відбору ЧС 2014

Після вдалого матчу в Києві Україна не змогла вистояти проти Франції в матчі-відповіді

До недавнього матчу з Португалією саме поєдинок з Францією був останнім, коли "Олімпійський" тріщав по швах і буквально поглинав все своєю енергетикою. Незважаючи на досить непоказний футбол команди Михайла Фоменка, "синьо-жовті" знову отримали шанс вийти на ЧС, і пройти належало Францію.

Але хто прийшов на трибуни, вже явно не прогадав. Ми не просто гідно зіграли проти іменитої збірної, а й яскраво обіграли її - 2:0. Зозуля тоді творив чудеса з захисниками французів, в результаті відкривши рахунок. До слова, це був останній гол Романа в кар'єрі за збірну в офіційних матчах.

Так, в матчі-відповіді українці таки "скрутилися" (0:3) і не потрапили на ЧС, але та перемога на "Олімпійському" в Києві все-одно залишається одним з найяскравіших успіхів команди в нинішньому десятилітті.

Кріштіану - вибач, посунься та їдь додому

Україна - Португалія - 2:1

14.10.2019

Голи: Яремчук (6), Ярмоленко (27) - Роналду (72, пен.)

Україна: Пятов - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Марлос - Яремчук. Тренер: Андрій Шевченко

Де грали: відбір Євро-2020, груповий турнір

Збірна України після перемоги над Португалією втретє поспіль вийшла на чемпіонат Європи

Цей матч заслужив уже стільки епітетів, що не віриться в його свіжість. Та й взагалі після Євро-2016 і 3-го місця в кваліфікації ЧС-2018 з самого початку не вірилося, що "синьо-жовті" можуть обійти Португалію в групі та навіть не програти їй. Проте, так і сталося.

В даному випадку, як то кажуть, прекрасно все - і сама гра, і результат, і вихід на Євро, і навіть удар по самолюбству Роналду. Але це однозначно був вечір України, який став знаковим для нинішньої команди Андрія Шевченка.

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