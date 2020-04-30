Алієв пояснив ситуацію з расистською витівкою в "Динамо"

Олександр Алієв висловився про расистську витівку часів виступів за київське "Динамо", про яку розповів відомий журналіст Олексій Андронов.

Тоді ексфутболіст звернувся до свого партнера по команді Айїли Юссуфа зі словами "Чого соромишся, мавпа, візьми ще!"

Олександр Алієв Спорт-Експрес

"Я ще під час юніорського чемпіонату світу в 2005 році звернув увагу на те, як багато макаронів їдять нігерійці, накладають собі по дві тарілки замість однієї. Ось я, коли побачив потім Юссуфа в "Динамо", попросив пояснити, звідки така любов до макаронів. А він на мене так подивився... Нічого такого я не сказав. Я завжди звертався до африканців "чорнож*пі", а вони мені відповідали "с*ка біла". Це ми жартували... Щоб я ставився до них як до свиней? Ніколи", – цитує слова Алієва видання Советский Спорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр назвав свій максимальний програш у казино і зізнався, що після цієї ситуації не спав чотири доби.