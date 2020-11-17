Ситуація з матчем проти України, це ганьба, – директор збірної Швейцарії

Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі назвав ситуацію зі скасуванням матчу Ліги націй проти України ганьбою.

Швейцарський функціонер заявив, що його команда була готова перенести гру на наступний день.

"Це ганьба. Ми були готові і мотивовані зіграти в цьому матчі. Ми дуже хотіли отримав спортивне рішення, а не таке, яке приймається за межами футбольного поля. Тепер ми повинні прийняти те, що є", – зазначив Тамі в інтерв'ю watson.ch.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги націй між Швейцарією та Україною не відбудуться. Українська команда була поміщена на карантин лікарем кантону Люцерн через численні випадків коронавiрусу. Гра повинна була відбутися в Люцерні о 20:45.

За інформацією різних ЗМІ, розглядаються кілька варіантів розвитку подій, в тому числі технічну поразку української команди, а також визначення переможця за допомогою жеребу.