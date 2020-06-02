"Ситуація набагато серйозніша": клуб УПЛ йде на карантин через коронавірус

13 футболістів львівських "Карпат" здали позитивний тест на наявність коронавірусу, сім з яких є представниками першої команди.

"На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів вже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них – гравці першої команди. Цифри не остаточні, попереду друга партія. "Карпати" точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, буде догравати молодіжний склад. Якщо там всі здорові", – написав журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у себе в Twitter.

В "Карпатах" виявлено масове зараження коронавірусом Zik.ua

Нагадаємо, що після 23 турів "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, відстаючи від передостаннього "Олімпіка" на п'ять очок, але маючи гру в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашній поєдинок львівської команди проти "Маріуполя" в 24-му турі УПЛ був перенесений через спалах коронавірусу в "Карпатах".