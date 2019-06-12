Син Роналду вразив феноменальним талантом

Португальський "Спортинг" почав полювання за старшим сином Кріштіану Роналду, здивувавшись феноменальною результативністю хлопчика.

На турнірі, який проходив на батьківщині гравця, Кріштіану – молодший в п'яти матчах забив 19 голів.

Після переходу Роналду в "Ювентус", син гравця переїхав до Італії і почав тренуватися в академії туринського клубу і грати за юнацьку команду.

Кріштіану Роналду разом з сином

Як повідомляє Correio da Manha, "Спортинг" прагне укласти контракт з юним талантом і вже вступив в переговори з його зоряним батьком, який довгі роки провів у цьому клубі.

Новини Роналду забив фантастичний гол у півфіналі Ліги націй

Кріштіану-молодший - старший син футболіста, який народився в 2010 році від сурогатної матері. Крім нього Роналду виховує ще трьох дітей - близнюків Матео і Єву, що також народилися від сурогатної матері і доньку Алану-Мартіну, яку гравцеві народила його дівчина Джорджина Родрігес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з форварда збірної Португалії і туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зняті звинувачення в згвалтуванні американки Кетрін Майорги.

Як повідомляє Bloomberg, виданню вдалося отримати інформацію, що в травні цього року в суд Лас-Вегаса надійшов запит про припинення справи на добровільних засадах.

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