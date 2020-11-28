"Син" Марадони зажадав викопати тіло футболіста заради ДНК-тесту

19-річний Сантьяго Лара заявив, що він є сином Дієго Марадони, і зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.

Підліток доручив своєму адвокату Хосе Нуньєсу зайнятися питанням ексгумації тіла легендарного футболіста менш ніж через 24 години після похорону.

Юрист уже подав письмовий запит до суду в сімейних справах у Ла-Платі, рідному місті Сантьяго, з вимогою розкриття труни Марадони.

"Труна з тілом Дієго Армандо Марадони повинна бути доставлена в морг для аналізів. Ми просимо вас надати детальні результати тесту ДНК", – йдеться в документі, текст якого наводить DailyMail.

Дієго Марадона (1979 рік) і Сантьяго Лара

Сантьяго, який вважає себе шостою дитиною Дієго, вперше заговорив про свої права на спадщину чотири роки тому.

Мати підлітка, офіціантка Наталія Гарат, померла від раку легенів у 2006 році у віці 23 років після нiбито семирічних стосунків із Дієго.

Про спорідненість із Марадоною Сантьяго дізнався, коли йому було 13 років.

"Я дізнався про це після того, коли проходив повз газетний кіоск біля свого будинку й випадково побачив обкладинку журналу з обличчям Марадони й відображенням мого обличчя, яке було накладене на неї. Я був шокований, тому що не знав, що роблю в журналі. Вдома батько розповів мені, що в молодості моя мама була добре відома в модельному бізнесі і спілкувалася з багатьма знаменитостями. У нього було відчуття, що я не його син, але батько так і не зробив ДНК-тест", – заявив Сантьяго.

За своє життя Марадона визнав п'ятьох дітей:

Дієго-молодший, 34 роки

Яна, 23 роки

Дальма, 32 роки

Джанін, 30 років

Дієго Фернандо, 7 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинська прокуратура почала розслідування смерті Марадони на предмет недбальства персоналу, який його доглядав.